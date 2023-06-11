Украина вернула домой из плена 95 защитников (ФОТО)

Украина с РФ 11 июня провела очередной обмен военнопленными. На родину удалось вернуть воинов ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера. Освобожденные военные защищали Украину в Мариуполе, ЧАЭС, на острове Змеиный, под Бахмутом, а также на "Азовстале".

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь", чтобы поставить окруженным защитникам продукты, медикаменты и оружие.

Ермак отметил, что многие освобожденные военные находились в плену ранеными. Четверо военных имеют тяжелые ранения, еще один уволенный потерял более 30 килограммов веса, есть военные с осложнением болезней. Все они получат необходимую реабилитацию и встретятся с родными, которых не видели многие месяцы.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ добавил, что среди освобожденных из плена есть 51 военный из ВСУ (15 терроборонцев), 29 Нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков. Все уволенные на этот раз мужчины.

Из неволи среди прочих вернулся военный музыкант 36 бригады и морпеха.

Также домой едут защитники донецкого направления. Из них пятеро из Бахмута. Есть защитники харьковского, запорожского, херсонского, луганского и сумского направлений.

Напомним, последний обмен пленниками Украины с РФ состоялся 25 мая. Тогда домой удалось вернуть 106 военных, защищавших страну на Бахмутском направлении.