Страшные картинки: в Украине будут по-новому маркировать пачки сигарет (ФОТО)

В Украине с 11 января обновили правила маркировки пачек сигарет. Теперь предупреждение о вреде курения будет занимать уже 65% площади пачки сигарет.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

Отмечается, что теперь производители должны размещать на упаковках с сигаретами обновленные графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65% площади пачки и QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья о предоставлении помощи по отказу от курения. "Я бросаю курить" .

Наборы комбинированного медицинского предупреждения были сформированы Минздравом в партнерстве с общественностью, не связанной с табачной индустрией, из библиотек изображений тех стран, где медицинские предупреждения доказали свою эффективность (Австралия, Таиланд, Канада, международная неприбыльная организация CTFK и международная неприбыльная организация Vital Strategies).

Предупреждения отвечают требованиям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ) и базируются на выводах и рекомендациях независимых исследований в странах, где медицинские предупреждения доказали свою эффективность (ред. – эффективные медицинские предупреждения это те, которые курильщиков побуждают бросить курить, а не некурящих не начинать курить), и исследованиях в Украине.

"Курение табака в 70% случаев вызывает хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), По данным ВОЗ, это третья причина смертности в мире. Поэтому на уровне страны идет системная работа: от информационно-разъяснительных мероприятий для подростков до создания современных сервисов поддержки для борьбы с зависимостью, усилением законодательных норм. Одним из аспектов - маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений, которые показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия, должны усилить эффект антитабачных ограничений и побуждать курильщиков к отказу от курения", - отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавил, что в среднем в год от последствий, вызванных курением, в Украине умирает 130 тыс. человек. В Минздраве убеждены, что более 90% курильщиков замечают надпись на пачке, поэтому эти месседжи будут мотивировать людей бросать курить.

Напомним, с 11 июля 2023 года в Украине действует комплексный антитабачный Закон №1978, нормы которого базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком.

Упомянутый закон предусматривает, в частности, запрет с 11 июля 2023 года ароматизированных сигарет и табака для самокруток, полное запрещение рекламы и стимулирование продажи устройств для потребления табачных изделий, электронных сигарет, а также табачных изделий.