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С 11 июля в Украине начали действовать ограничения на продажу и рекламу табачных изделий: что изменилось
Сегодня вступают в силу нормы Закона № 1978, которыми запрещается реклама табачных изделий и электронных устройств, продажи ароматизированных сигарет, а также вводится ответственность за курение с использованием устройств для нагрева табака и электронных сигарет во всех общественных местах.
Об этом сообщает Госпотребслужба.
Так, 11 июля вступили в силу нормы Закона № 1978, которыми внесены изменения в антитабачное законодательство, в частности:
- вводится запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;
- установлен штраф за реализацию электронных сигарет и жидкостей к ним лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн., а в случае нарушения повторного срока – 10 200 грн.
- запрещена продажа ароматизированных сигарет и табака для самокруток (стики для IQOS и GLO под этот запрет не попадают);
- вводится ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева табака и электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.
В Госпотребслужбе напомнили, что с апреля 2023 возобновлен контроль за соблюдением антитабачного законодательства. Основаниями для проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере антитабачного законодательства есть: самостоятельное обращение субъекта хозяйствования; доверенность премьер-министра Украины и обращение физического лица.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее Delo.ua рассказывало, как жесткое регулирование табачного рынка помогает сократить количество курильщиков и сохранить здоровье нации, а Украина только на пути к подобным мерам.