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З 11 липня в Україні почали діяти обмеження на продаж та рекламу тютюнових виробів: що змінилось

З 11 липня в Україні почали діяти обмеження на продаж та рекламу тютюнових виробів: що змінилось
З 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та електронних пристроїв. Фото: Delo.ua

Сьогодні набувають чинності норми Закону № 1978, якими забороняється реклама тютюнових виробів та електронних пристроїв, продаж ароматизованих сигарет, а також вводиться відповідальність за куріння з використанням пристроїв для нагріву тютюну та електронних сигарет в усіх громадських місцях. 

Про це повідомляє Держспоживслужба. 

Так, 11 липня набули чинності норми Закону № 1978, якими внесено зміни до антитютюнового законодавства, зокрема:

  • вводиться заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них; 
  • встановлено штраф за реалізацію електронних сигарет та рідин до них особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі порушення повторного терміну – 10 200 грн.
  • заборонена продаж ароматизованих цигарок та тютюну для самокруток (стіки для IQOS та GLO під цю заборону не потрапляють); 
  • вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву тютюну та електронних сигарет в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок.

У Держспоживслужбі нагадали, що з квітня 2023 року відновлено контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства є: самостійне звернення суб’єкта господарювання; доручення прем'єр-міністра України і звернення фізичної особи.

Раніше Delo.ua розповідало, як жорстке регулювання тютюнового ринку допомагає скоротити кількість курців та зберегти здоров'я нації, а Україна лише на шляху до подібних заходів.