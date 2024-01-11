Страшні картинки: в Україні по-новому маркуватимуть пачки сигарет (ФОТО)

В Україні з 11 січня оновили правила маркування пачок сигарет. Тепер попередження про шкоду куріння займатимуть уже 65% площі пачки цигарок.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що відтепер виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки та QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

Набори комбінованого медичного попередження було сформовано МОЗ у партнерстві з громадськістю, не повʼязаною з тютюновою індустрією, з бібліотек зображень тих країн, де медичні попередження довели свою ефективність (Австралія, Тайланд, Канада, міжнародної неприбуткової організації CTFK та міжнародної неприбуткової організації Vital Strategies).

Попередження відповідають вимогам Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ) та базуються на висновках і рекомендаціях незалежних досліджень в країнах, де медичні попередження довели свою ефективність (ред. – ефективні медичні попередження це ті, які курців спонукають кинути курити, а не некурців не починати курити), і дослідженнях в Україні.

"Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), за даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі. Тому на рівні країни триває системна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм. Одним із аспектів - маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додав, що в середньому на рік від наслідків, викликаних тютюнопалінням, в Україні помирає 130 тис. людей. У МОЗ переконані, що понад 90% курців помічають напис на пачці, тому ці меседжі мотивуватимуть людей кидати палити.

Нагадаємо, з 11 липня 2023 року в Україні діє комплексний антитютюновий Закон №1978, норми якого базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Згаданий закон передбачає, зокрема, заборону з 11 липня 2023 року ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток, повну заборона реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів.