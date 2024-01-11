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Страшні картинки: в Україні по-новому маркуватимуть пачки сигарет (ФОТО)
В Україні з 11 січня оновили правила маркування пачок сигарет. Тепер попередження про шкоду куріння займатимуть уже 65% площі пачки цигарок.
Про це повідомив Центр громадського здоров'я.
Зазначається, що відтепер виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки та QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".
Набори комбінованого медичного попередження було сформовано МОЗ у партнерстві з громадськістю, не повʼязаною з тютюновою індустрією, з бібліотек зображень тих країн, де медичні попередження довели свою ефективність (Австралія, Тайланд, Канада, міжнародної неприбуткової організації CTFK та міжнародної неприбуткової організації Vital Strategies).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Попередження відповідають вимогам Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ) та базуються на висновках і рекомендаціях незалежних досліджень в країнах, де медичні попередження довели свою ефективність (ред. – ефективні медичні попередження це ті, які курців спонукають кинути курити, а не некурців не починати курити), і дослідженнях в Україні.
"Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), за даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі. Тому на рівні країни триває системна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм. Одним із аспектів - маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Він додав, що в середньому на рік від наслідків, викликаних тютюнопалінням, в Україні помирає 130 тис. людей. У МОЗ переконані, що понад 90% курців помічають напис на пачці, тому ці меседжі мотивуватимуть людей кидати палити.
Нагадаємо, з 11 липня 2023 року в Україні діє комплексний антитютюновий Закон №1978, норми якого базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.
Згаданий закон передбачає, зокрема, заборону з 11 липня 2023 року ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток, повну заборона реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів.