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Завдяки детінізації бюджет та армія отримали мільярдні надходження – Гетманцев
Україна продовжує демонструвати зростання бюджетних надходжень завдяки детінізації економіки та реалізації реформ. Лише у 2024 році армія отримала додатково понад 1,6 млрд доларів, що стало результатом боротьби з тіньовими схемами. Минулого року ця сума становила 1,5 млрд доларів.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Серед основних досягнень Гетманцев виділив впровадження антиофшорного закону, який цього року приніс бюджету понад 2 млрд грн. Цей закон дозволив Україні отримати дані про виведене за кордон майно, раніше недоступні через прогалини в регулюванні.
За його словами, порівняно з довоєнним 2021 роком, у 2024 році надходження до бюджету зросли на 66%, або на 374 млрд грн, а надходження з ПДВ збільшилися на 73% (+102 млрд грн). Також значно виріс легальний товарообіг у торгівлі — на 34%, або 105,6 млрд грн.
Окремо Гетманцев виділив сектори, які раніше залишалися в тіні. Зокрема:
- Ринок грального бізнесу забезпечив 16 млрд грн податків (порівняно з 0,2 млрд у 2021 році).
- Тіньовий ринок тютюнових виробів скоротився до 13%.
- У сфері алкоголю сплата податків зросла на 1,8 млрд грн у річному вимірі, а виручка ювелірного сектору зросла на 40%.
Він також закликав усіх учасників тіньового ринку не радіти, попередивши про продовження боротьби з нелегальними схемами.
"І користуючись нагодою. Перелік платників з високим рівнем дотримання податкового законодавства формується автоматично системою на підставі прозорих алгоритмів", - написав очільник Фінкомітету.
Детінізація економіки, на думку Гетманцева, залишається ключовим пріоритетом у зміцненні фінансової системи держави, навіть у складних умовах війни.
Раніше він розповідав, що за 10 місяців 2024 року надходження до державного бюджету завдяки детінізації економіки в доларовому еквіваленті дорівняли 1,67 млрд доларів. Тобто, надходження до держбюджету від детінізації в доларовому еквіваленті у розмірі 1,67 млрд дол лише трохи поступаються допомозі від Канади, яка займає п’яте місце за обсягом переданого фінансового ресурсу Києву.