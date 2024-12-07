Благодаря детенизации бюджет и армия получили миллиардные поступления – Гетманцев

Украина продолжает демонстрировать рост бюджетных поступлений благодаря детенизации экономики и реализации реформ. Только в 2024 году армия получила дополнительно более 1,6 млрд долларов, что стало результатом борьбы с теневыми схемами. В прошлом году эта сумма составила 1,5 млрд. долларов.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Среди основных достижений Гетманцев выделил внедрение антиофшорного закона, который в этом году принес бюджету более 2 млрд грн.

По его словам, по сравнению с довоенным 2021 годом, в 2024 году поступления в бюджет выросли на 66% или на 374 млрд грн, а поступления по НДС увеличились на 73% (+102 млрд грн). Также значительно вырос легальный товарооборот в торговле – на 34%, или 105,6 млрд грн.

Отдельно Гетманцев выделил сектора, которые раньше оставались в тени. В частности:

Рынок игорного бизнеса обеспечил 16 млрд грн налогов (по сравнению с 0,2 млрд в 2021 году).

Теневой рынок табачных изделий сократился до 13%.

В сфере алкоголя уплата налогов выросла на 1,8 млрд грн в годовом исчислении, а выручка ювелирного сектора выросла на 40%.

Он также призвал всех участников теневого рынка не радоваться, предупредив о продолжении борьбы с нелегальными схемами.

"И пользуясь случаем. Перечень плательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства формируется автоматически системой на основании прозрачных алгоритмов", – написал глава Финкомитета.

Детенизация экономики, по мнению Гетманцева, остается ключевым приоритетом в укреплении финансовой системы государства даже в сложных условиях войны.

Ранее он рассказывал, что за 10 месяцев 2024 года поступления в государственный бюджет благодаря детенизации экономики в долларовом эквиваленте равнялись 1,67 млрд долларов. То есть поступления в госбюджет от детенизации в долларовом эквиваленте в размере 1,67 млрд долл. лишь немного уступают помощи от Канады, занимающей пятое место по объему переданного финансового ресурса Киеву.