Налоговая оштрафовала продавцов табака на 14,2 млн грн: какие нарушения обнаружены

Государственная налоговая служба Украины провела более 500 фактических проверок объектов розничной торговли табачными изделиями в период с декабря 2024 по январь 2025 года. По их результатам были выявлены многочисленные нарушения, а общая сумма штрафных санкций составила почти 14,2 млн. гривен.

Об этом говорится на сайте ГНС.

Кроме того, по инициативе налоговиков Национальная полиция изъяла из незаконного оборота табачных изделий более 300 тыс. грн.

Наибольшие нарушения выявлены в Ивано-Франковске и Виннице

В Ивано-Франковской области проверили около 20 специализированных магазинов, реализующих табачные изделия.

В Винницкой области при проверке одного из кальян-баров установлены факты продажи подакцизных товаров без регистрации через кассовые аппараты и реализацию продукции по неучтенному месту продажи. В этой связи налоговики инициировали изъятие табачных изделий на сумму почти 140 тыс. грн.

Общая сумма штрафных санкций для нарушителей в области составила около 8 млн. грн.

В ходе проверок выявлены следующие нарушения:

продажа табака без кассовых аппаратов;

несоблюдение правил учета товарных запасов.

В ГНС добавляют, что используют систему учета данных регистраторов расчетных операций, которая помогает выявлять предпринимателей, которые занижают выручку или избегают проведения безналичных платежей.

Добавим, объемы нелегального табачного рынка в Украине ощутимо снизились. К примеру, в октябре общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 12,6% (против 19,1% в начале года и 14,6% в июле 2024 года).