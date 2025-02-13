Податкова оштрафувала продавців тютюну на 14,2 млн грн: які порушення виявлено

Державна податкова служба України провела понад 500 фактичних перевірок об’єктів роздрібної торгівлі тютюновими виробами в період із грудня 2024 року по січень 2025 року. За їх результатами було виявлено численні порушення, а загальна сума штрафних санкцій склала майже 14,2 млн гривень.

Про це йдеться на сайті ДПС.

Крім того, за ініціативи податківців Національна поліція вилучила з незаконного обігу тютюнових виробів на понад 300 тис. грн.

Найбільші порушення виявлено в Івано-Франківську та Вінниці

В Івано-Франківській області перевірили майже 20 спеціалізованих магазинів, що реалізують тютюнові вироби.

У Вінницькій області під час перевірки одного з кальян-барів встановлено факти продажу підакцизних товарів без реєстрації через касові апарати та реалізацію продукції за необлікованим місцем продажу. У зв’язку з цим податківці ініціювали вилучення тютюнових виробів на суму майже 140 тис. грн.

Загальна сума штрафних санкцій для порушників в області склала близько 8 млн грн.

В ході перевірок виявлено такі порушення:

продаж тютюну без касових апаратів;

недотримання правил обліку товарних запасів.

У ДПС додають, що використовують систему обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, яка допомагає виявляти підприємців, які занижують виручку або уникають проведення безготівкових платежів.

Додамо, обсяги нелегального тютюнового ринку в Україні відчутно знизились. До прикладу, у жовтні загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 12,6% (проти 19,1% на початку року та 14,6% у липні 2024).