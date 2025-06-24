Понад 61 млрд грн за п'ять місяців: надходження військового збору зросли вчетверо

Протягом січня – травня 2025 року українці сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що ця сума майже вчетверо, або на 45,2 млрд грн, перевищує показники за аналогічний період минулого року. Зокрема за січень – травень 2024 року платники податків сплатили до бюджету 16,4 млрд гривень.

Таке значне зростання в податковій пояснюють двома основними факторами: підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та свідомою позицією платників податків, які вчасно виконують свої зобов'язання і таким чином підтримують українських військових.

Регіональні лідери за сплатою військового збору

Найбільші суми військового збору надійшли з таких регіонів:

Київ – 20,1 млрд грн

– 20,1 млрд грн Дніпропетровська область – 7,1 млрд грн

– 7,1 млрд грн Львівська область – 4,7 млрд грн

– 4,7 млрд грн Харківська область – 3,9 млрд грн

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);

платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально;

ФОПи на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;

наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати;

військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.