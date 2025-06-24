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Понад 61 млрд грн за п'ять місяців: надходження військового збору зросли вчетверо

гроші
Українці сплатили 61,6 млрд грн військового збору / Depositphotos

Протягом січня – травня 2025 року українці сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що ця сума майже вчетверо, або на 45,2 млрд грн, перевищує показники за аналогічний період минулого року. Зокрема за січень – травень 2024 року платники податків сплатили до бюджету 16,4 млрд гривень.

Таке значне зростання в податковій пояснюють двома основними факторами: підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та свідомою позицією платників податків, які вчасно виконують свої зобов'язання і таким чином підтримують українських військових.  

Регіональні лідери за сплатою військового збору

Найбільші суми військового збору надійшли з таких регіонів:

  • Київ – 20,1 млрд грн
  • Дніпропетровська область – 7,1 млрд грн
  • Львівська область – 4,7 млрд грн
  • Харківська область – 3,9 млрд грн

Ставки військового збору:

  • ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн); 
  • платники єдиного  податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально; 
  • ФОПи на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу; 
  • наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати; 
  • військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб