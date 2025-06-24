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Понад 61 млрд грн за п'ять місяців: надходження військового збору зросли вчетверо
Протягом січня – травня 2025 року українці сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.
Зазначається, що ця сума майже вчетверо, або на 45,2 млрд грн, перевищує показники за аналогічний період минулого року. Зокрема за січень – травень 2024 року платники податків сплатили до бюджету 16,4 млрд гривень.
Таке значне зростання в податковій пояснюють двома основними факторами: підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та свідомою позицією платників податків, які вчасно виконують свої зобов'язання і таким чином підтримують українських військових.
Регіональні лідери за сплатою військового збору
Найбільші суми військового збору надійшли з таких регіонів:
- Київ – 20,1 млрд грн
- Дніпропетровська область – 7,1 млрд грн
- Львівська область – 4,7 млрд грн
- Харківська область – 3,9 млрд грн
Ставки військового збору:
- ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);
- платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально;
- ФОПи на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;
- наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати;
- військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.
Нагадаємо, за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.