Понад 186 млрд грн: українці сплатили на 22% більше ПДФО з початку року

З початку 2025 року українці сплатили 186,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, сплата зросла на 22,1%, що становить понад 33,7 млрд грн. Тоді за перші чотири місяці 2024 року до бюджету надійшло 152,7 млрд грн ПДФО.

Лідерами серед регіонів за обсягом сплаченого ПДФО стали:

Київ – 44,2 млрд грн;

– 44,2 млрд грн; Дніпропетровська область – 18,5 млрд грн;

– 18,5 млрд грн; Львівська область – 12,7 млрд грн;

– 12,7 млрд грн; Київська область – 10,8 млрд грн.

У Державній податковій службі нагадали, що податок на доходи фізичних осіб складає левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка – 18 % від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру.

Тому офіційне працевлаштування та сплата податків є важливим внеском у розвиток регіонів та соціальну підтримку населення.

Крім того, громадян закликають скористатися правом на податкову знижку, яка передбачена для платників ПДФО, що протягом року здійснювали певні витрати, які можуть бути компенсовані з бюджету. Документи для отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році, можна подати до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.

Також Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.