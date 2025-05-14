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Более 186 млрд грн: украинцы уплатили на 22% больше НДФЛ с начала года

налоги
Украинцы уплатили на 22% больше НДФЛ / Depositphotos

С начала 2025 года украинцы уплатили 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата выросла на 22,1%, что составляет более 33,7 млрд грн. Тогда за первые четыре месяца 2024 года в бюджет поступило 152,7 млрд грн НДФЛ.

Лидерами среди регионов по объему уплаченного НДФЛ стали:

  • Киев – 44,2 млрд грн;
  • Днепропетровская область – 18,5 млрд грн;
  • Львовская область – 12,7 млрд грн;
  • Киевская область – 10,8 млрд. грн.

В Государственной налоговой службе напомнили, что налог на доходы физических лиц составляет львиную долю поступлений местных бюджетов. Его ставка – 18% от начисленных доходов граждан: зарплат, премий, других дополнительных выплат и выплат по договорам гражданско-правового характера.

Поэтому официальное трудоустройство и уплата налогов – важный вклад в развитие регионов и социальную поддержку населения.

Кроме того, граждан призывают воспользоваться правом на налоговую скидку, предусмотренную для плательщиков НДФЛ, которые в течение года осуществляли определенные расходы, которые могут быть компенсированы из бюджета .

Напомним, за первый квартал 2025 года плательщики уплатили 136 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6% или более чем на 25 млрд грн. В январе-марте прошлого года было уплачено 111 миллиардов гривен.

Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и представления.

Автор:
Татьяна Бессараб