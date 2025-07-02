CbC-звітність: українські компанії з іноземними материнськими офісами зобов’язані звітувати самостійно

Українські компанії, які входять до складу міжнародних груп і мають материнські компанії, зареєстровані у США, Канаді або Ізраїлі, зобов’язані самостійно подати звіт у розрізі країн (Country-by-Country Report, CbC) за 2024 рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Причиною такого є те, що на кінець 2024 року автоматичний обмін CbC-звітами з цими державами ще не запрацював повною мірою. Хоча Україна офіційно долучилася до механізму автоматичного обміну CbC-звітами з 4 липня 2024 року, відповідна угода (QCAA — Multilateral Competent Authority Agreement) з США, Канадою та Ізраїлем ще не набула чинності.

Таким чином, українські підприємства, які є частиною міжнародної групи компаній (МГК), повинні подавати CbC-звіт в Україну, якщо:

материнська компанія зареєстрована в країні, з якою підписано міжнародний договір про обмін податковою інформацією;

угода QCAA станом на 31 грудня 2024 року ще не чинна для відповідної юрисдикції.

Державна податкова служба України закликає компанії заздалегідь перевірити, чи виникає в них обов’язок подавати CbC-звіт у зв’язку з відсутністю чинного автоматичного обміну з країною материнської компанії.

Додамо, ДПС отримала перші звіти у межах міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією Country-by-Country (CbC) з 21 іноземної юрисдикції.