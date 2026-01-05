- Категория
С 2026 года бизнес будет представлять годовую финансовую отчетность исключительно онлай
С 1 января 2026 года в Украине меняется порядок предоставления годовой административной отчетности для бизнеса. Министерство финансов Украины внедряет новый цифровой формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ): отчетность будет подаваться только онлайн, а сроки ее представления будут продлены.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
В Минфине отмечают, что нововведения являются частью политики по цифровизации государственных сервисов, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных.
Что изменится для бизнеса
Годовая административная отчетность по форме №2-финмон полностью переходит в цифровой формат. Подать ее можно через специальный раздел на Единый вебпортал использования публичных средств. От бумажных документов и Word-файлов отказываются до конца.
Новый онлайн-инструмент предусматривает автоматические логические и арифметические проверки при заполнении отчета, подтверждение его принятия и уменьшение рисков технических ошибок и штрафов.
Также изменяются сроки подачи:
- до 25 января года, следующего за отчетным, - для основного отчета;
- до 30 января - для исправленного.
Кого касаются новые правила
Новый порядок предоставления отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, надзор за которыми осуществляет Минфин.
Речь идет, в частности, о:
- организаторов азартных игр (казино, букмекеров, онлайн-покер, лотереи);
- аудиторов, бухгалтеров и налоговых консультантов;
- риелторов;
- торговцев искусством, драгоценными камнями и металлами.
В Министерстве финансов отмечают, что переход на электронный формат — шаг навстречу бизнесу и трансформация государственного надзора в удобный сервис, который помогает прозрачно выполнять требования законодательства в сфере финансового мониторинга.
Напомним, сверх 25 тысяч производств открыла Государственная налоговая служба против компаний за 11 месяцев 2025 года. Это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом. Каждое пятое производство в этом году открыто против бизнеса в сфере оптовой торговли.