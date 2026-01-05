С 2026 года бизнес будет представлять годовую финансовую отчетность исключительно онлай

С 1 января 2026 года в Украине меняется порядок предоставления годовой административной отчетности для бизнеса. Министерство финансов Украины внедряет новый цифровой формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ): отчетность будет подаваться только онлайн, а сроки ее представления будут продлены.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

В Минфине отмечают, что нововведения являются частью политики по цифровизации государственных сервисов, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных.

Что изменится для бизнеса

Годовая административная отчетность по форме №2-финмон полностью переходит в цифровой формат. Подать ее можно через специальный раздел на Единый вебпортал использования публичных средств. От бумажных документов и Word-файлов отказываются до конца.

Новый онлайн-инструмент предусматривает автоматические логические и арифметические проверки при заполнении отчета, подтверждение его принятия и уменьшение рисков технических ошибок и штрафов.

Также изменяются сроки подачи:

до 25 января года, следующего за отчетным, - для основного отчета;

до 30 января - для исправленного.

Кого касаются новые правила

Новый порядок предоставления отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, надзор за которыми осуществляет Минфин.

Речь идет, в частности, о:

организаторов азартных игр (казино, букмекеров, онлайн-покер, лотереи);

аудиторов, бухгалтеров и налоговых консультантов;

риелторов;

торговцев искусством, драгоценными камнями и металлами.

В Министерстве финансов отмечают, что переход на электронный формат — шаг навстречу бизнесу и трансформация государственного надзора в удобный сервис, который помогает прозрачно выполнять требования законодательства в сфере финансового мониторинга.

