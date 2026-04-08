Контроль качества товаров: Рада усовершенствовала государственный рыночный надзор по стандартам ЕС

Верховная Рада
Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон о повышении контроля качества и безопасности продукции / Depositphotos

8 апреля парламент принял закон "Об усовершенствовании государственного рыночного надзора и системы технического регулирования" (№12426). Документ разработан согласно положениям права ЕС. Его реализация позволит повысить эффективность контроля безопасности продукции на рынке и усилить ответственность за нарушение установленных стандартов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Интеграция с рынком ЕС

"Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС предусмотрено заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА ), которое имеет приоритетное значение для Украины в отношениях с ЕС и обеспечит открытие доступа промышленной продукции Украины на рынки стран ЕС на основе взаимного признания результатов работ по оценке соответствия на эту продукцию (так называемый "промышленный безвиз")", — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ направлен на повышение доверия национальной системе сертификации и контроля качества.

Изменения в системе контроля и надзора

"По результатам анализа обращений потребителей о нарушении их прав при покупке продукции через интернет-магазины существуют случаи наличия недостоверной информации о продукции, ее потребительских свойствах, встречаются случаи отсутствия сведений о субъекте хозяйствования, достаточные для его идентификации", - отмечается в пояснительной записке.

Реализация этого акта предусматривает следующие меры:

  • внедрение идентичных механизмов проверки товаров в физических магазинах и интернет-платформах;
  • усиление ответственности за нарушение стандартов безопасности;
  • расширение полномочий государственных органов по быстрому реагированию на обращение покупателей.

Воздействие на граждан и предпринимателей

Для потребителей закон предусматривает механизмы защиты от некачественной и опасной продукции. Для бизнес-среды внедряются следующие условия:

  • создание равной конкуренции между онлайн-торговлей и традиционным ритейлом;
  • открытие новых возможностей для экспорта товаров в страны ЕС;
  • установление прозрачных правил функционирования рынка.

Напомним, в 2025 году государственные органы значительно активизировали рыночный надзор и таможенный контроль за непродовольственной продукцией. Только за год из оборота изъяли тысячи не энергоэффективных и потенциально опасных обогревателей, а проверки в 2026 году планируют усилить.

Автор:
Татьяна Ковальчук