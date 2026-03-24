Опасные обогреватели массово изымают с рынка: что известно

обогреватели
Контроль за продукцией в Украине усиливают / Pixabay

В 2025 году государственные органы значительно активизировали рыночный надзор и таможенный контроль за непродовольственной продукцией. Только через год из оборота изъяли тысячи неэнергоэффективных и потенциально опасных обогревателей, а проверки в 2026 году планируют усилить.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Опасная техника на рынке

В 2025 году государственные органы существенно усилили рыночный надзор и таможенный контроль за непродовольственной продукцией, в частности за обогревателями и котлами, не отвечающими требованиям экодизайна. Наиболее активная фаза проверок пришлась на четвертый квартал – после обращения бизнес-сообщества о необходимости более жесткого контроля.

По данным Госпродпотребслужбы, в течение года была проведена 31 мера рыночного надзора, из которых более половины - внеплановые проверки, инициированные по информации таможенных органов. В результате на рынок не допустили около 1200 неэнергоэффективных обогревателей, а также изъяли из обращения и отозвали у потребителей более 800 единиц потенциально опасной продукции.

В целом государственные органы в 2025 году предотвратили оборот почти 2 тысяч запрещенных котлов. В то же время, по оценкам экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, это составляет лишь около 3% от их общего объема на рынке, который мог достигать примерно 75 тысяч единиц – более половины всех продаж в этом сегменте.

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечается улучшение взаимодействия между бизнесом и государственными органами в сфере рыночного надзора.

В то же время проверки обогревателей уже включены в секторальный план государственного рыночного надзора на 2026 год. Это свидетельствует о системном подходе к контролю и намерениях государства усиливать его и дальше. В бизнес-сообществе ожидают, что в следующем году такие мероприятия не только продолжатся, но и будут масштабированы.

Отдельное внимание планируется уделить недопущению использования опасных обогревателей, в частности, их подключению к газораспределительным сетям в многоквартирных новостройках. Соответствующие механизмы взаимодействия между органами уже нарабатываются.

Представители бизнеса убеждены, что ужесточение контроля позволит значительно сократить долю неэнергоэффективного оборудования на рынке, будет способствовать честной конкуренции и повышению уровня энергоэффективности в Украине.

Напомним, Кабмин принял постановление о внедрении автоматизированного модуля управления рисками в системе государственного надзора.

Автор:
Ольга Опенько