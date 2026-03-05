Запланована подія 2

Бизнес требует четких разъяснений по закону о лоббировании - ЕБА

бизнесмен
Неопределенность по закону о лоббировании: что бизнес ждет от правительства / Depositphotos

Большинство компаний в Украине не зарегистрированы в Реестре прозрачности НАПК как субъекты лоббирования, а 88% бизнеса нуждаются в дополнительных разъяснениях по закону о лоббировании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Как бизнес видит закон о лоббировании в Украине

71% опрошенных сообщили, что ни они, ни их компании не зарегистрированы в Реестре прозрачности НАПК как субъекты лоббирования. Среди не прошедших регистрацию 36% не планируют этого делать, 19% намерены зарегистрироваться в будущем, а лишь 6% планируют сделать это в ближайшее время. Однако 39% респондентов затрудняются в своих дальнейших шагах.

Основной причиной отсутствия регистрации 58% респондентов называют отсутствие признания своей деятельности лоббированием. 48% ожидают дополнительных разъяснений или изменений в законодательство, а 16% отмечают сложность или непонятность процедуры регистрации и отчетности. Некоторые компании указывают, что планируют осуществлять лоббирование через профессиональные ассоциации или нет соответствующих проектов на данный момент.

В целом, 56% компаний считают, что закон о лоббировании может касаться их деятельности, 32% не уверены в этом, и только 12% убеждены, что закон на них не распространяется.

Уровень осведомленности с требованиями закона относительно высок: 48% респондентов хорошо осведомлены о его положениях, 38% имеют общее понимание, а 14% лишь слышали о законе, но не изучали его подробно. 62% компаний уже провели внутренний анализ деятельности по наличию лоббирования, еще 21% планируют это сделать.

В то же время, только 43% имеют внутренние политики по осуществлению лоббирования или взаимодействия с органами власти, 14% находятся в процессе их разработки. Подавляющее большинство бизнеса (88%) нуждаются в дополнительных официальных разъяснениях по применению Закона о лоббировании. Наиболее запрашиваемым форматом являются письменные разъяснения или гайд (68%), а также компании заинтересованы в вебинарах или презентациях (22%).

Результаты опроса свидетельствуют, что бизнес заинтересован в прозрачных и понятных правилах взаимодействия с органами власти, однако ожидает большей определенности и практических разъяснений по применению нового законодательства.

Лоббирование по-новому: что нужно знать бизнесу

Как поясняют в ЕБА, новый закон предусматривает ряд изменений для бизнеса, в частности:

  • обязательную регистрацию лоббистской деятельности;
  • установление правил взаимодействия с органами власти;
  • требования по представлению регулярных отчетов;
  • введение санкций в случае нарушения норм.

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра подходов к коммуникации с государственными органами и усиления внутреннего контроля лоббистской деятельности.

Автор:
Ольга Опенько