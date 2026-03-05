Бізнес вимагає чітких роз’яснень щодо закону про лобіювання - ЄБА

Більшість компаній в Україні не зареєстровані в Реєстрі прозорості НАЗК як суб’єкти лобіювання, а 88% бізнесу потребують додаткових роз’яснень щодо закону про лобіювання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Як бізнес бачить закон про лобіювання в Україні

71% опитаних повідомили, що ані вони, ані їхні компанії не зареєстровані в Реєстрі прозорості НАЗК як суб’єкти лобіювання. Серед тих, хто не пройшов реєстрацію, 36% не планують цього робити, 19% мають намір зареєструватися в майбутньому, а лише 6% планують зробити це найближчим часом. Однак 39% респондентів вагаються щодо своїх подальших кроків.

Основною причиною відсутності реєстрації 58% респондентів називають відсутність визнання своєї діяльності лобіюванням. 48% очікують додаткових роз’яснень або змін до законодавства, а 16% відзначають складність чи незрозумілість процедури реєстрації та звітності. Деякі компанії вказують, що планують здійснювати лобіювання через професійні асоціації або не мають відповідних проєктів на даний момент.

Загалом, 56% компаній вважають, що закон про лобіювання може стосуватися їхньої діяльності, 32% не мають певності в цьому, і лише 12% переконані, що закон на них не поширюється.

Рівень обізнаності з вимогами закону є відносно високим: 48% респондентів добре обізнані з його положеннями, 38% мають загальне розуміння, а 14% лише чули про закон, але не вивчали його детально. 62% компаній вже провели внутрішній аналіз діяльності на предмет наявності лобіювання, ще 21% планують це зробити.

Водночас лише 43% мають внутрішні політики щодо здійснення лобіювання або взаємодії з органами влади, 14% перебувають у процесі їх розробки. Переважна більшість бізнесу (88%) потребує додаткових офіційних роз’яснень щодо застосування Закону про лобіювання. Найбільш запитуваним форматом є письмові роз’яснення або гайд (68%), також компанії зацікавлені у вебінарах чи презентаціях (22%).

Результати опитування свідчать, що бізнес зацікавлений у прозорих та зрозумілих правилах взаємодії з органами влади, однак очікує більшої визначеності та практичних роз’яснень щодо застосування нового законодавства.

Лобіювання по-новому: що потрібно знати бізнесу

Як пояснюють в ЄБА, новий закон передбачає низку змін для бізнесу, зокрема:

обов’язкову реєстрацію лобістської діяльності;

встановлення правил взаємодії з органами влади;

вимоги щодо подання регулярних звітів;

запровадження санкцій у випадку порушення норм.

Для бізнесу це означає необхідність перегляду підходів до комунікації з державними органами та посилення внутрішнього контролю лобістської діяльності.