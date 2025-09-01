Закон про лобіювання набув чинності: що потрібно врахувати бізнесу

1 вересня 2025 року набирає чинності Закон України "Про лобіювання" №3606-IX. Відтепер будь-яка діяльність, що підпадає під визначення "лобіювання", можлива лише за попередньої реєстрації в Реєстрі прозорості Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.

Лобіювання по-новому: що потрібно знати бізнесу

Як пояснюють в ЄБА, новий закон передбачає низку змін для бізнесу,зокрема:

обов’язкову реєстрацію лобістської діяльності,

встановлення правил взаємодії з органами влади,

вимоги щодо подання регулярних звітів,

запровадження санкцій у випадку порушення норм.

Для бізнесу це означає необхідність перегляду підходів до комунікації з державними органами та посилення внутрішнього контролю лобістської діяльності.

Корисні поради

В ЄБА радять бізнесу визначити, які контакти з державними органами можуть підпадати під визначення «лобіювання» (зустрічі, листи, експертні заходи, адвокаційні кампанії тощо).

Також необхідно перевірити наявність лобістських угод — як напряму, так і через консультантів та бізнес-асоціації.

Якщо в компанії немає достатнього ресурсу, щоб вести звітність самостійно —краще консолідувати лобістську діяльність через бізнес-асоціації. Це зменшить адміністративне навантаження та ризики.

Також Комітет з лобіювання та прозорих політик ЄБА продовжує активно співпрацювати з НАЗК і Верховною Радою щодо запуску Реєстру прозорості та забезпечення ефективного впровадження нового законодавства. Зокрема,просуває ухвалення законопроєктів №13339 та №13340-1, які мають на меті відтермінувати санкції та покращити положення Закону "Про лобіювання".

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №10373, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і вводить відповідальність за порушення у сфері лобіювання.