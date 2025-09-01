- Категорія
Закон про лобіювання набув чинності: що потрібно врахувати бізнесу
1 вересня 2025 року набирає чинності Закон України "Про лобіювання" №3606-IX. Відтепер будь-яка діяльність, що підпадає під визначення "лобіювання", можлива лише за попередньої реєстрації в Реєстрі прозорості Національного агентства з питань запобігання корупції.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.
Лобіювання по-новому: що потрібно знати бізнесу
Як пояснюють в ЄБА, новий закон передбачає низку змін для бізнесу,зокрема:
- обов’язкову реєстрацію лобістської діяльності,
- встановлення правил взаємодії з органами влади,
- вимоги щодо подання регулярних звітів,
- запровадження санкцій у випадку порушення норм.
Для бізнесу це означає необхідність перегляду підходів до комунікації з державними органами та посилення внутрішнього контролю лобістської діяльності.
Корисні поради
В ЄБА радять бізнесу визначити, які контакти з державними органами можуть підпадати під визначення «лобіювання» (зустрічі, листи, експертні заходи, адвокаційні кампанії тощо).
Також необхідно перевірити наявність лобістських угод — як напряму, так і через консультантів та бізнес-асоціації.
Якщо в компанії немає достатнього ресурсу, щоб вести звітність самостійно —краще консолідувати лобістську діяльність через бізнес-асоціації. Це зменшить адміністративне навантаження та ризики.
Також Комітет з лобіювання та прозорих політик ЄБА продовжує активно співпрацювати з НАЗК і Верховною Радою щодо запуску Реєстру прозорості та забезпечення ефективного впровадження нового законодавства. Зокрема,просуває ухвалення законопроєктів №13339 та №13340-1, які мають на меті відтермінувати санкції та покращити положення Закону "Про лобіювання".
Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №10373, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і вводить відповідальність за порушення у сфері лобіювання.