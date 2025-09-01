Закон о лоббировании вступил в силу: что нужно учесть бизнесу

1 сентября 2025 года вступает в силу Закон Украины "О лоббировании" №3606-IX. Теперь любая деятельность, подпадающая под определение "лоббирования", возможна только при предварительной регистрации в Реестре прозрачности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Европейской Бизнес Ассоциации.

Лоббирование по-новому: что нужно знать бизнесу

Как поясняют в ЕБА , новый закон предусматривает ряд изменений для бизнеса, в частности :

обязательную регистрацию лоббистской деятельности,

установление правил взаимодействия с органами власти,

требования по представлению регулярных отчетов,

введение санкций в случае нарушения норм.

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра подходов к коммуникации с государственными органами и усиления внутреннего контроля лоббистской деятельности.

Полезные советы

В ЕБА советуют бизнесу определить, какие контакты с государственными органами могут подпадать под определение «лоббирования» (встречи, письма, экспертные мероприятия, адвокационные кампании и т.п.).

Также необходимо проверить наличие лоббистских соглашений как напрямую, так и через консультантов и бизнес-ассоциации.

Если у компании нет достаточного ресурса, чтобы вести отчетность самостоятельно, лучше консолидировать лоббистскую деятельность через бизнес-ассоциации. Это уменьшит административную нагрузку и риски.

Также Комитет по лоббированию и прозрачным политикам ЕБА продолжает активно сотрудничать с НАПК и Верховной Радой по запуску Реестра прозрачности и обеспечению эффективного внедрения нового законодательства. В частности, продвигает принятие законопроектов №13339 и №13340-1, которые имеют целью отсрочить санкции и улучшить положения Закона "О лоббировании".

Напомним, 21 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект №10373, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и вводящую ответственность за нарушения в сфере лоббирования.