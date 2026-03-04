Уроки войны для бизнеса: от выживания до экспансии и модернизации

Полномасштабная война изменила не только карту боевых действий, но и архитектуру украинской экономики. Разрушенные производства, оккупированные предприятия, утраченные склады, миллиардные убытки, мобилизованные команды, блекауты, разорванные цепи поставок – все это стало частью повседневности бизнеса. В рамках спецпроекта Delo.ua "4 года большой войны – 4 урока выдержки" руководители компаний из разных секторов – оборонки, ритейла, производства, медицины, HoReCa, туризма и инвестиций – поделились опытом выживания и трансформации. Их истории показывают, что украинский бизнес за это время не просто выстоял, он инвестирует, масштабируется, модернизируется и выходит на новые рынки.

Люди как фундамент стойкости

Если обобщить ответы руководителей компаний, основным фактором устойчивости они называют не финансовые модели и не государственную поддержку. А людей.

В оборонном секторе человеческий фактор приобрел критическое значение. Исполнительный директор Украинской рады оружейников Игорь Федирко говорит о потере инженеров, мобилизации специалистов и дефиците кадров: "Команды теряли ключевых инженеров и руководителей в момент, когда они были самыми нужными. Это научило, что критические знания должны быть распределены и зафиксированы".

CEO Helsi Евгений Донец говорит о другой категории профессионалов – врачей: "В то время как многие профессии имели возможность релоцироваться или взять паузу, врачи продолжали работать. Мы даже анализировали их миграцию – и она была минимальной". По его словам, в начале полномасштабной войны компания активно вкладывалась в дистанционные медицинские сервисы, однако "революции" не произошло – "несмотря на постепенную диджитализацию, живое общение с врачом осталось приоритетом номер один".

В корпорации АТБ за четыре года полномасштабной войны в ряды ВСУ, ТрО и Нацгвардии присоединились около 5 тысяч сотрудников. Более 300 из них погибли, еще около 500 получили ранения.

Руководитель офиса устойчивого развития Bukovel Богдан Красавцев рассказал, что из-за выезда людей за границу и мобилизации возник дефицит персонала, а дополнительным вызовом стал закон по возрастной категории 18–22 лет: "Это заставило нас перестроить процессы: запустили реферальную программу для сотрудников…, диджитилизовали внутренние процессы…, сделали акцент на удержании и развитии нашей команды". Он также добавил, что за четыре года более 27 тысяч военных воспользовались программами восстановления на курорте.

Перестройка и масштабирование во время войны

После 24 февраля 2022 года компании вынуждены были оперативно менять бизнес-модели.

Производитель армейской тактической одежды M-TAC после ракетного удара, два года назад уничтожившего фабрику в Киеве и склад с годовым запасом материалов (прямой ущерб – около $12 млн), открыл три новых фабрики во Львове. Сейчас там работает около тысячи человек.

"Инвестиции во львовские фабрики достигли миллионов долларов. Сейчас планируется установка мощной автоматической раскройной линии, которая позволит модернизировать производство и увеличить объемы продукции", – сообщил совладелец компании Александр Карасев. Он добавил, что недавно был запущен пошив гражданской одежды, чтобы после войны производство работало на гражданский рынок.

СЕО производителя титана "Велта" Андрей Бродский отметил, что компания проходила через собственные кризисы – от роста стоимости электроэнергии до пересмотра инвестпланов, перестроила логистику и экспортные маршруты. Он напомнил о выкупе European Lithium американской Velta Holding – материнской структуры украинских активов группы "Велта": "Для нас было важно найти прозрачного партнера, который котируется на бирже... Это новый рестарт для "Велты", позволяющий сохранить людей, нашу технологию и проекты, над которыми наша команда работала достаточно долго".

Компания-производитель турникетов "СИЧ Украина" в первый месяц войны потеряла производство в Черниговской области из-за оккупации. По словам руководителя Александра Гадомского, объемы упали с 10 тысяч турникетов в месяц фактически до нуля. Компания релоцировалась в Киев, разнесла производство на несколько локаций и стандартизировала процессы. "Сегодня это позволяет компании стабильно работать даже при потере отдельной локации и выходить на объемы 100-150 тысяч единиц продукции в месяц", – подчеркнул он.

Ритейл пережил свою трансформацию. АТБ ввела "боевой ассортимент" в прифронтовых регионах – 500-700 позиций вместо привычных 3,5 тыс. За четыре года компания подписала более 100 новых соглашений с локальными производителями. В 2025 году товарооборот компании составил 294,2 млрд грн с НДС и акцизным налогом (+18%), за последние десять лет налоговые платежи сети выросли более чем в восемь раз.

"За четыре года в закупку дизельных станций компания вложила уже 872,2 млн грн… В солнечные электростанции инвестировано около 340 млн грн. Из них 320 миллионов – в прошлом году", – рассказали Delo.ua в управлении корпоративных коммуникаций АТБ.

Оборонный бизнес в целом перешел к распределенным производственным моделям. "Перестроилась модель производства. Вместо одного главного/основного завода – распределенные площадки, резервные цеха, дублирование критических процессов. Система должна выдерживать потерю одного узла без остановки всей цепи", – поделился Игорь Федирко.

HoReCa адаптировала форматы и переориентировалась на новые рынки. Владелец и СЕО ресторанной сети GastroFamily Елена Борисова рассказала, что были заморожены некоторые направления бизнеса, закрыты или переформатированы заведения, ставшие неактуальными в новых реалиях. "Например, свернули проект мультибрендовой доставки, сейчас каждое заведение работает с платформой Choice и агрегаторами, такими как Glovo, Bolt, Loko... Мы ускорили экспансию в Европу, открыли шесть заведений в Польше, Словакии, Португалии и строим новые", – отметила она.

Инвестиции и операционная стойкость

Война не остановила инвестиции – от вложений в развитие персонала до запуска новых производств.

Генеральный директор промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко рассказал, что после потери предприятия в Новой Каховке из-за оккупации инвестиции были направлены в строительство завода автоклавного газобетона во Львовской области: "В настоящее время это крупнейший проект в истории "Ковальской" стоимостью свыше €50 млн. Часть инвестиций мы привлекли от международных финансовых учреждений". Он также добавил, что группа провела внутренние организационные и кадровые изменения и перешла на дивизионную структуру.

По мнению основателя сети магазинов по продаже замороженных пищевых полуфабрикатов MultiCook, бывшего совладельца сети "Галя Балувана" Владимира Матвийчука, в Украине пока не лучшее время для запуска новых франчайзинговых проектов, поэтому сеть делает ставку не на массовый франчайзинг, а на стратегических партнеров с релевантным опытом. "На 2026 год запланировано открытие 100 магазинов в Украине и около 50 магазинов за рубежом… MultiCook не исключает коллаборационных моделей, в рамках которых партнер может реализовывать собственную продукцию вместе с полуфабрикатами сети", – подчеркнул он.

Владимир Даниленко, основатель компании M4U, разрабатывающей IT-продукты для девелоперов и застройщиков, рассказал, что команда начала сознательно инвестировать время и ресурсы в поиск партнеров. "Мы боролись за таланты с другими, более технологичными и раскрученными в IT отраслях, а начало войны вместе с падением 90% выручки заставили затягивать пояса и нарабатывать планы "Б"... До войны у нас одно прибыльное направление кормило три неприбыльных. Сейчас все должны быть прибыльными", – сказал он.

Директор по управлению локальными активами инвестгруппы ICU Григорий Овчаренко отметил, что они вкладывают деньги в финансовые продукты и поддержку страны. Группа направила 467 млн грн как помощь ключевым благотворительным фондам, платформе United24 и т.д. Еще в марте 2022 года она запустила торговлю военными облигациями, расширила возможности торговой платформы ICU Trade, а также открыла онлайн-доступ для покупки ОВГЗ физическим лицам-нерезидентам.

Группа компаний "Молочный Альянс" за четыре года направила более 500 миллионов гривен на капитальные инвестиции. "Основной акцент компания сделала на модернизации производства. Мы серьезно вкладывались в оборудование, ежегодно запускали новые мощности – и все это уже во время войны", – подчеркнул председатель наблюдательного совета группы Сергей Вовченко. По его словам, предприятие расширило специализированные помещения в Яготине Киевской области, установило новое оборудование и запустило новые виды продукции. В частности, в 2025 году было выведено на рынок 50 новых наименований.

Совладелец сети магазинов электроники "Кибернетики" Сергей Потемкин рассказал, что после релокации бизнеса из Херсона в Киев большинство процессов компании пришлось фактически отстраивать с нуля. Враг уничтожил склад в Киеве в 2025 году, было потеряно 23 магазина из-за боевых действий и оккупаци. Одним из ключевых решений явилось усиление e-commerce, и за четыре года онлайн-продажи сети выросли до 25% от общего оборота. "Самый ощутимый эффект мы увидели в офлайне. Развитие онлайна фактически расширило формат наших магазинов, особенно малоформатных", – отметил Потемкин, добавив, что команде удалось восстановить количество магазинов, которое было до 2022 года.

Delo.ua опросило десятки компаний. Другие ответы доступны в спецпроекте "4 года большой войны – 4 урока выдержки".