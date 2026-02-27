Четыре года полномасштабной войны: уроки выдержки из опыта энергетического бизнеса

Полномасштабная война резко подсветила роль энергетики как критической инфраструктуры страны. Масштаб, оккупация большого количества генерации, регулярность атак и длительность отключений показали, что устойчивость системы напрямую зависит от способности быстро изменять подходы к управлению, защите и развитию.

От советской "крепости" к ENTSO-E

На начальном этапе энергосистема выдержала благодаря унаследованию советской модели централизованной "крепости", что позволило ей не распастись после потерь генерации. В то же время такая структура с большими узлами передачи оказалась уязвимой к прицельным атакам и ограничена с точки зрения гибкости, поэтому концентрация мощностей одновременно стала и ресурсом, и целью. Это подтолкнуло рынок к развитию распределенной генерации, хотя пока практические решения в этой плоскости реализуются точечно, а инвестиционный фокус государства до сих пор в значительной степени сосредоточен на традиционной энергетике и ее восстановлении.

Важной опорой стала интеграция с европейским рынком, которая началась с изолированного тестового режима в день полномасштабного вторжения и, в экстренном режиме в марте 2022 года, — полной синхронизации Украины с энергосистемой ENTSO-E. Это решение позволило стабилизировать работу сети в условиях войны, получить доступ к импорту электроэнергии и снизить риск системных сбоев в критические периоды. Сейчас происходит длительный процесс объединения на регуляторном уровне, который должен завершиться синхронизацией коммерческих сегментов и позволит потребителям получать более низкую цену.

В этом же контексте — обязательство Украины по росту доли возобновляемой энергетики до 27% в финальном энергопотреблении до 2030 года. Несмотря на войну и ограничение, девелопмент новых ВИЭ-проектов продолжается, формируется портфель готовых к строительству объектов, и это создает основу для более прогнозируемой работы энергосистемы в будущем.

Дальнейшая устойчивость зависит от способности согласованно работать с несколькими направлениями одновременно: построением и восстановлением генерации, развитием сетей, рыночными механизмами, защитой объектов, человеческим капиталом и долгосрочными инвестиционными сигналами. Без системной согласованности между этими составляющими энергетика и дальше будет держаться скорее на запасе прочности, чем на заведомо выстроенной стратегии.

План "Б" для ВИЭ

Одним из самых сложных вопросов для нас было что делать с ветростанцией "Днестровская", строительство второй очереди которой мы начали еще до полномасштабного вторжения. Мы решили не останавливать процесс, а адаптироваться к военным условиям и довести ветропарк до запуска. При этом нужно было полностью пересмотреть модель строительства: пересобрать подрядчиков, изменить требования безопасности на площадке, взять на себя больше рисков и понести экстра затраты. В 2023 году мы завершили вторую очередь ВЭС на 60 МВт, увеличив ее общую установленную мощность до 100 МВт. И продлили девелопмент новых проектов еще на сотни МВт.

Также существенная трансформация касалась способа продаж электроэнергии. После лет работы в системе "зеленого" тарифа, пошатнувшуюся в стабильности с началом полномасштабного вторжения, стало понятно, что нужен план Б, поэтому мы начали тестировать другие рыночные механизмы. Для ветровой генерации компания перешла на коммерческую модель работы на открытом рынке, реализовала пилотные контракты с фиксацией цены на электроэнергию (финансовый cPPA/CfD). Это и переход к механизму с более длинным горизонтом планирования, и движение в контексте евроинтеграционных процессов. Со снятием регуляторных барьеров, в частности паритетных компенсаций ограничений отпуска электроэнергии электростанций на "зеленой" премии, мы не исключаем перевод всего портфеля на рыночные продажи.

Утрата предсказуемости и изменение логики энергобизнеса

Потери за эти годы были разными, и не все из них измеряются поврежденными МВт. Часть активов подверглась обстрелам, одна из станций находилась в оккупации, продолжая поставлять электроэнергию в украинские сети, работа с производителями и сервисными командами осложнена и замедлена до сих пор, что не позволяет использовать все возможности для генерации. Параллельно приходилось работать в условиях ограниченных расчетов за отпущенную электроэнергию, диспетчерские ограничения и временные регуляторные решения, принятые во время военного положения.

Но ключевой стала утрата предсказуемости. Условия, ранее считавшиеся базовыми для инвестиций и планирования, перестали быть гарантированными: доступ к инфраструктуре, сроки реализации, горизонты продаж электроэнергии. Это заставило иначе смотреть на управление рисками и саму логику развития бизнеса в энергетике.

Инвестиции в условиях войны

Инвестирование во ВИЭ всегда означает работу с длинным горизонтом, во время войны – в среде повышенной неопределенности. К примеру, в ветровой генерации период окупаемости проектов достигает десяти лет. Это заставляет искать ответы на вопрос, каким образом будет трансформироваться наша энергосистема. И эти ответы часто меняются из-за обстрелов, интенсивности евроинтеграционных процессов, состояния сети и т.д.

В этой логике для нас и для большинства игроков возобновляемая энергетика становится базой восстановления. Мы верим в отрасль и технологии. На уровне страны будущее также определяется тем, как скоро система движется в сторону европейской модели энергетической устойчивости.

С начала полномасштабного вторжения мы инвестировали около 20 миллионов евро в завершение строительства Днестровской ВЭС, которая генерирует электроэнергию около 93 тысяч домохозяйств. В конце 2024 года приобрели проект ветропарка "Западный" мощностью 200 МВт с общим объемом инвестиций более 300 миллионов евро, девелопмент которого продлится и в текущем году. Параллельно мы инвестировали в развитие других ветровых проектов, формируя портфель, готовый к переходу в стадию строительства. В частности, речь идет о проекте "Дунай" на юге Одесской области с ветропарками суммарной мощностью 57,6 МВт, запуск которых запланирован до конца 2026 года.

В 2025 году наши станции произвели 834,3 ГВтч "зеленой" электроэнергии. Это более 640 тысяч тонн CO₂, которых удалось избежать. И важно учитывать это влияние, потому что наряду с вызовами безопасности климатические риски продолжают накапливаться. И когда мы говорим об инвестициях в будущее, то подразумеваем энергетику, которая уменьшает углеродный след страны и делает нас менее зависимыми от импорта и ископаемого топлива.

Отдельным направлением трансформации стали системы накопления энергии — ответ на военные риски, ограниченную пропускную способность сети и опыт быстрого роста ВИЭ без достаточной гибкости. Мы выбрали модель, в которой система накопления работает вместе с собственной генерацией, решая практические задачи: перенос энергии во времени, работу с небалансами и сетевыми ограничениями. В 2026 году планируем запуск системы мощностью 10 МВт и емкостью 20 МВтч.

Еще одно направление инвестиций – люди. Война резко обострила кадровый дефицит в технических специальностях, а приход иностранных подрядчиков и специалистов ограничен рисками безопасности. Поэтому компании вынуждены вкладываться в формирование собственного кадрового резерва. Мы работаем с университетами, развиваем системные стажировки и менторские программы для студентов. Это инвестиция в будущих специалистов, которые будут знать область изнутри и смогут участвовать в восстановлении энергосистемы.

Важным направлением является развитие коммерческого блока, который готовит инфраструктуру к работе без государственных механизмов поддержки, формирует собственный портфель клиентов на свободном рынке и отвечает долгосрочной стратегии компании.

Опыт последних лет показал, что война ускорила проявление тех проблем, которые в энергетике накапливались десятилетиями. Централизованная архитектура системы, непрозрачные правила игры, хронические долги, короткие горизонты рынка, слабые институции и отсутствие ответственности за зеленый переход существовали задолго до 2022 года. Война сделала их критическими, открыв возможности для пересмотра стратегии развития энергосистемы. Поэтому вопрос устойчивости сегодня — вопрос системных решений: как формируются рынки, кто задает правила, как распределяются риски и способно ли государство быть предполагаемым партнером. Именно от этого зависит, будет ли энергетика модель, способная поддерживать восстановление экономики в длинном горизонте.