Небезпечні обігрівачі масово вилучають з ринку: що відомо

Контроль за продукцією в Україні посилюють / Pixabay

У 2025 році державні органи значно активізували ринковий нагляд і митний контроль за нехарчовою продукцією. Лише за рік з обігу вилучили тисячі неенергоефективних та потенційно небезпечних обігрівачів, а перевірки у 2026 році планують посилити.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Небезпечна техніка на ринку

У 2025 році державні органи суттєво посилили ринковий нагляд і митний контроль за нехарчовою продукцією, зокрема за обігрівачами та котлами, які не відповідають вимогам екодизайну. Найбільш активна фаза перевірок припала на четвертий квартал - після звернення бізнес-спільноти щодо необхідності жорсткішого контролю.

За даними Держпродспоживслужби, протягом року було проведено 31 захід ринкового нагляду, з яких понад половина - позапланові перевірки, ініційовані за інформацією митних органів. У результаті на ринок не допустили близько 1200 неенергоефективних обігрівачів, а також вилучили з обігу та відкликали у споживачів понад 800 одиниць потенційно небезпечної продукції.

Загалом державні органи у 2025 році запобігли обігу майже 2 тисяч заборонених котлів. Водночас, за оцінками експертів Європейської Бізнес Асоціації, це становить лише близько 3% від їхнього загального обсягу на ринку, який міг сягати приблизно 75 тисяч одиниць - понад половину всіх продажів у цьому сегменті.

У Європейській Бізнес Асоціації відзначають покращення взаємодії між бізнесом і державними органами у сфері ринкового нагляду.

Водночас перевірки обігрівачів уже включені до секторального плану державного ринкового нагляду на 2026 рік. Це свідчить про системний підхід до контролю та наміри держави посилювати його й надалі. У бізнес-спільноті очікують, що наступного року такі заходи не лише продовжаться, а й будуть масштабовані.

Окрему увагу планують приділити недопущенню використання небезпечних обігрівачів, зокрема їх підключенню до газорозподільчих мереж у багатоквартирних новобудовах. Відповідні механізми взаємодії між органами вже напрацьовуються.

Представники бізнесу переконані, що посилення контролю дозволить значно скоротити частку неенергоефективного обладнання на ринку, сприятиме чесній конкуренції та підвищенню рівня енергоефективності в Україні.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову про запровадження автоматизованого модуля управління ризиками в системі державного нагляду.

Автор:
Ольга Опенько