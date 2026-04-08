Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Контроль якості товарів: Рада вдосконалила державний ринковий нагляд за стандартами ЄС

Верховна Рада прийняла євроінтеграційний закон про підвищення контролю за якістю і безпекою продукції / Depositphotos

8 квітня парламент прийняв закон "Про удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання" (№ 12426). Документ розроблено згідно з положеннями права ЄС. Його реалізація дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів.

Інтеграція з ринком ЄС

"Угодою про асоціацію між Україною та ЄС передбачено укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА), що має пріоритетне значення для України у відносинах з ЄС та забезпечить відкриття доступу промислової продукції України на ринки країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на цю продукцію (так званий “промисловий безвіз”)", йдеться у пояснювальній записці до документу.

Документ спрямований на підвищення довіри до національної системи сертифікації та контролю якості.

Зміни в системі контролю та нагляду

"За результатами аналізу звернень споживачів про порушення їх прав при купівлі продукції через інтернет-магазини існують випадки наявності недостовірної інформації про продукцію, її споживчі властивості, зустрічаються випадки відсутності відомостей про суб’єкта господарювання, достатні для його ідентифікації", — зазначається в пояснювальній записці.

Реалізація цього акта передбачає наступні заходи:

  • впровадження ідентичних механізмів перевірки для товарів у фізичних магазинах та на інтернет-платформах; 
  • посилення відповідальності за порушення стандартів безпеки; 
  • розширення повноважень державних органів щодо швидкого реагування на звернення покупців.

Вплив на громадян та підприємців

Для споживачів закон передбачає механізми захисту від неякісної та небезпечної продукції. Для бізнес-середовища впроваджуються такі умови:

  • створення рівної конкуренції між онлайн-торгівлею та традиційним ритейлом; 
  • відкриття нових можливостей для експорту товарів до країн ЄС; 
  • встановлення прозорих правил функціонування ринку.

Нагадаємо, у 2025 році державні органи значно активізували ринковий нагляд і митний контроль за нехарчовою продукцією. Лише за рік з обігу вилучили тисячі не енергоефективних та потенційно небезпечних обігрівачів, а перевірки у 2026 році планують посилити.

Автор:
Тетяна Ковальчук