Контроль якості товарів: Рада вдосконалила державний ринковий нагляд за стандартами ЄС

8 квітня парламент прийняв закон "Про удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання" (№ 12426). Документ розроблено згідно з положеннями права ЄС. Його реалізація дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Інтеграція з ринком ЄС

"Угодою про асоціацію між Україною та ЄС передбачено укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА), що має пріоритетне значення для України у відносинах з ЄС та забезпечить відкриття доступу промислової продукції України на ринки країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на цю продукцію (так званий “промисловий безвіз”)", — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Документ спрямований на підвищення довіри до національної системи сертифікації та контролю якості.

Зміни в системі контролю та нагляду

"За результатами аналізу звернень споживачів про порушення їх прав при купівлі продукції через інтернет-магазини існують випадки наявності недостовірної інформації про продукцію, її споживчі властивості, зустрічаються випадки відсутності відомостей про суб’єкта господарювання, достатні для його ідентифікації", — зазначається в пояснювальній записці.

Реалізація цього акта передбачає наступні заходи:

впровадження ідентичних механізмів перевірки для товарів у фізичних магазинах та на інтернет-платформах;

посилення відповідальності за порушення стандартів безпеки;

розширення повноважень державних органів щодо швидкого реагування на звернення покупців.

Вплив на громадян та підприємців

Для споживачів закон передбачає механізми захисту від неякісної та небезпечної продукції. Для бізнес-середовища впроваджуються такі умови:

створення рівної конкуренції між онлайн-торгівлею та традиційним ритейлом;

відкриття нових можливостей для експорту товарів до країн ЄС;

встановлення прозорих правил функціонування ринку.

Нагадаємо, у 2025 році державні органи значно активізували ринковий нагляд і митний контроль за нехарчовою продукцією. Лише за рік з обігу вилучили тисячі не енергоефективних та потенційно небезпечних обігрівачів, а перевірки у 2026 році планують посилити.