Индия впервые за семь лет начала покупать нефть у Ирана

США разрешили Индии покупать иранскую нефть / Depositphotos

Впервые за семь лет Индия стала получать иранскую нефть. Это стало возможным после того, как США временно сняли ограничения на экспорт сырья и нефтепродуктов из Ирана.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Данные системы отслеживания судов LSEG и Kpler подтверждают движение танкеров в направлении индийских портов.

Государственная Индийская нефтяная корпорация (IOC) приобрела партию сырья, которую транспортирует танкер Jaya под флагом Кюрасао.

Судно следует к восточному побережью Индии и должно прибыть к месту назначения позже на этой неделе.

Согласно мониторингу, сначала Jaya направлялся в Юго-Восточную Азию, однако изменение курса указывает на Индию как конечный пункт разгрузки. Кроме того, другой нефтеналивной перевозчик "Иордания" также подает сигналы о движении к индийским терминалам.

Индия, занимающая третье место в мире по объемам потребления нефти, прекратила закупки у Тегерана в мае 2019 года из-за санкционного давления США. Ситуация изменилась в результате эскалации на Ближнем Востоке.

Военные действия в регионе повлекли за собой перебои с поставками через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового экспорта сырой нефти.

Министерство нефти Индии подтвердило закупки, объясняя их необходимостью диверсификации источников на фоне рисков безопасности.

В профильном министерстве Индии отмечают, что государственные нефтеперерабатывающие заводы пока не испытывают никаких трудностей с проведением платежей за иранское сырье.

Снабжение происходит на фоне рекордного накопления иранских запасов на воде. По данным аналитической компании Kpler, в апреле объемы нефти в танкерах-хранилищах превысили 180 миллионов баррелей, что является одним из самых высоких показателей за последние годы.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия приобрели около 60 миллионов баррелей российской нефти со сроком поставки в апреле.

Автор:
Татьяна Бессараб