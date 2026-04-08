Індія вперше за сім років почала купувати нафту в Ірану

Вперше за сім років Індія почала отримувати іранську нафту. Це стало можливим після того, як США тимчасово зняли обмеження на експорт сировини та нафтопродуктів з Ірану.

Дані систем відстеження суден LSEG та Kpler підтверджують рух танкерів у напрямку індійських портів.

Державна Індійська нафтова корпорація (IOC) придбала партію сировини, яку наразі транспортує танкер Jaya під прапором Кюрасао.

Судно прямує до східного узбережжя Індії та має прибути до місця призначення пізніше цього тижня.

Згідно з моніторингом, спочатку Jaya прямував до Південно-Східної Азії, проте зміна курсу вказує на Індію як кінцевий пункт розвантаження. Крім того, інший нафтоналивний перевізник "Йорданія" також подає сигнали про рух до індійських терміналів.

Індія, яка займає третє місце у світі за обсягами споживання нафти, припинила закупівлі в Тегерана у травні 2019 року через санкційний тиск США. Ситуація змінилася внаслідок ескалації на Близькому Сході.

Військові дії в регіоні спричинили перебої з поставками через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового експорту сирої нафти.

Міністерство нафти Індії підтвердило закупівлі, пояснюючи їх необхідністю диверсифікації джерел на тлі безпекових ризиків.

У профільному міністерстві Індії зазначають, що державні нафтопереробні заводи наразі не мають жодних труднощів з проведенням платежів за іранську сировину.

Постачання відбуваються на тлі рекордного накопичення іранських запасів на воді. За даними аналітичної компанії Kpler, у квітні обсяги нафти в танкерах-сховищах перевищили 180 мільйонів барелів, що є одним із найвищих показників за останні роки.

Раніше повідомлялося, що індійські нафтопереробні підприємства придбали близько 60 мільйонів барелів російської нафти з терміном поставки у квітні.