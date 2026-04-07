Звіти Country-by-Country: ДПС отримала дані про понад 700 міжнародних груп компаній

Україна впроваджує міжнародні стандарти податкової прозорості. На сьогодні отримано звіти Country-by-Country (CbC) від 29 країн за 2024 фінансовий рік. Загалом у межах автоматичного обміну надійшли дані від 35 іноземних партнерів щодо понад 700 міжнародних груп компаній.

Багатостороння угода про автоматичний обмін звітами CbC набула чинності у 2024 році. Це дає Україні можливість обмінюватися даними зі 111 країнами-партнерами. Впродовж цього року очікується отримання звітів від 45 країн. Обмін інформацією триває, а після перевірки на повноту та точність отриманих даних Україна вже здійснила направлення відповідних звітів іншим учасникам.

Процес передбачає отримання інформації про розподіл доходів, прибутків та сплачених податків міжнародних груп у різних юрисдикціях.

Отримана інформація використовується для оцінки податкових ризиків за наступними напрямами:

аналіз розподілу прибутків між країнами;

виявлення випадків розмивання податкової бази;

ідентифікація ризиків трансфертного ціноутворення;

формування ризик-орієнтованого підходу до контролю.

Якщо у звітах виявлено невідповідності, податкова служба надсилає платнику повідомлення. Протягом 30 календарних днів необхідно подати уточнений звіт та пояснення. У разі невиконання цієї вимоги нараховуються штрафні санкції за кожен день затримки. Запровадження цих механізмів є частиною ініціативи BEPS, що спрямована на підвищення ефективності податкового контролю.

Звіти CbC є частиною трирівневої структури документації з трансфертного ціноутворення, яка також включає локальний файл (Master File) та основний файл (Local File). З 2024 року Україна стала повноправним учасником системи автоматичного обміну інформацією за стандартом CRS (Common Reporting Standard), що дозволяє отримувати дані про фінансові рахунки нерезидентів.

Нагадаємо, українські компанії, які входять до складу міжнародних груп і мають материнські компанії, зареєстровані у США, Канаді або Ізраїлі, зобов’язані самостійно подати звіт у розрізі країн (Country-by-Country Report, CbC) за 2024 рік.