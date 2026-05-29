Туристический бизнес Прикарпатья получил штрафов на 7,3 млн грн: какие нарушения обнаружили налоговики

С начала года на курортах Ивано-Франковской области налоговики провели 211 фактических проверок хозяйствующих субъектов. В результате выявленных нарушений доначислено 7,3 млн грн штрафов. Меры контроля осуществлялись в том числе в выходные дни и охватили заведения общепита, расположенные на верхних станциях подъемников и перекрестках горнолыжных трасс.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В ходе рейдов инспекторы зафиксировали случаи работы 46 неоформленных работников; изъяли из незаконного обращения алкогольные напитки на 126,7 тыс. грн; изъяли никотинсодержащие жидкости для электронных сигарет общей стоимостью более 18 тыс. гривен. Также установлены факты ведения деятельности без государственной регистрации, в частности, без надлежащего оформления работали гостиница, пункт обмена валют и торговый павильон.

Одним из инструментов вывода денег из тени стал хронометраж операций в заведениях, декларировавших минимальные доходы. В ходе таких мероприятий объемы проводимых через кассовые аппараты операций в среднем возрастали на 20%.

Наиболее распространенными нарушениями на локациях стали:

непроведение расчетных операций через регистраторы;

невыдача фискальных чеков установленного образца;

реализация неучтенных товаров;

продажа подакцизной продукции без соответствующих лицензий.

В одном из гостинично-ресторанных комплексов по СПА зафиксировали использование труда 11 неоформленных лиц и безлицензионную продажу алкоголя, где ожидаемая сумма штрафов превышает 250 тыс. гривен.

В ресторане на территории курорта "Буковель" расчеты проводили через отмененный РРО, что увеличит штрафы более чем на 300 тыс. гривен.

Кроме того, в одном из магазинов обнаружили сразу 5 нарушений и изъяли 470 бутылок алкоголя без марок, из-за чего ожидаемые санкции превышают 700 тыс. гривен.

Однако Буковель и бизнес в Яремчанской общине за первые четыре месяца 2026 официально показали более 5 млрд грн выручек через РРО/ПРРО. Этот показатель на 31% превышает объем аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в 2025 году доход ООО "Буковель" вырос на 47%, а чистая прибыль увеличилась более чем в 2,4 раза. Активы компании превысили 4,3 млрд. грн.