Аквапарк в Буковеле заработал более 400 млн грн в год: цены превышают европейские

Аквапарк Mavka в Буковеле за первый полный год работы получил 407,8 млн. грн. дохода и свыше 312 млн. грн. прибыли. В то же время стоимость посещения комплекса составляет 3200 грн в день – это дороже, чем во многих популярных аквапарках Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на финансовые данные оператора ООО "Аквапарк" в YouControl.

Комплекс был открыт в 2024 году как часть масштабного инвестиционного проекта на курорте Буковель. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 2 млрд. грн. Площадь аквапарка превышает 18 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность – до 1750 человек в день. Инфраструктура включает в себя бассейны, водные горки и SPA-зоны.

Оператором объекта является ООО "Аквапарк", полностью принадлежащее ООО "Буковель". Конечными бенефициарами выступают Захар Палица (55%) и Оксана Палица (45%) – дети бывшего народного депутата Игоря Палицы.

Дороже, чем у соседей

Максимальная цена за дневное посещение аквапарка составляет 3200 грн., что фактически выводит его в сегмент самых дорогих развлекательных комплексов Европы.

Для сравнения:

в Польше полный день в популярных аквапарках стоит около 900 грн.;

в Венгрии – от 430 до 1400 грн;

в Словакии – примерно 1400–1800 грн.

Даже самый большой термальный аквапарк мира Therme Erding в Германии предлагает полный доступ примерно за 2900 грн – что сопоставимо или даже дешевле, чем в Буковеле.

Таким образом, "Мавка" изначально работает в ценовом сегменте, который в Европе обычно соответствует масштабным термальным и wellness-комплексам с развитой инфраструктурой. Особенно разительная разница заметна по сравнению с соседними странами: цены в Буковеле в 2–3 раза выше, чем в Польше и части венгерских аквапарков.

Напомним, в 2025 году доход ООО "Буковель" вырос на 47%, а чистая прибыль увеличилась более чем в 2,4 раза. Активы компании превысили 4,3 млрд. грн.