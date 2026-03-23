Аквапарк у Буковелі заробив понад 400 млн грн за рік: ціни перевищують європейські

Аквапарк Mavka у Буковелі за перший повний рік роботи отримав 407,8 млн грн доходу та понад 312 млн грн прибутку. Водночас вартість відвідування комплексу сягає 3200 грн за день – це дорожче, ніж у багатьох популярних аквапарках Європи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на фінансові дані оператора ТОВ “Аквапарк” в YouControl.

Комплекс відкрили у 2024 році як частину масштабного інвестиційного проєкту на курорті Буковель. Загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у 2 млрд грн. Площа аквапарку перевищує 18 тисяч квадратних метрів, а його пропускна здатність – до 1750 відвідувачів на день. Інфраструктура включає басейни, водні гірки та SPA-зони.

Оператором об’єкта є ТОВ “Аквапарк”, яке повністю належить ТОВ “Буковель”. Кінцевими бенефіціарами виступають Захар Палиця (55%) та Оксана Палиця (45%) – діти колишнього народного депутата Ігоря Палиці.

Дорожче, ніж у сусідів

Максимальна ціна за денне відвідування аквапарку становить 3200 грн, що фактично виводить його у сегмент найдорожчих розважальних комплексів Європи.

Для порівняння:

у Польщі повний день у популярних аквапарках коштує близько 900 грн;

в Угорщині – від 430 до 1400 грн;

у Словаччині – приблизно 1400–1800 грн.

Навіть найбільший термальний аквапарк світу Therme Erding у Німеччині пропонує повний доступ приблизно за 2900 грн – що співставно або навіть дешевше, ніж у Буковелі.

Таким чином, “Мавка” з самого початку працює у ціновому сегменті, який у Європі зазвичай відповідає масштабним термальним і wellness-комплексам із розвиненою інфраструктурою. Особливо разюча різниця помітна у порівнянні з сусідніми країнами: ціни в Буковелі у 2–3 рази вищі, ніж у Польщі та частині угорських аквапарків.

Нагадаємо, у 2025 році дохід ТОВ "Буковель" зріс на 47%, а чистий прибуток збільшився більш ніж у 2,4 рази. Активи компанії перевищили 4,3 млрд грн.