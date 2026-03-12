У Карпатах біля Буковеля планують звести курортне селище преміумкласу: хто будує

На Закарпатті презентували проєкт будівництва альпійського селища на висоті 895 м у Карпатах біля Буковеля. Орієнтовний обсяг інвестицій складає близько 200 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив у голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Концепт альпійського селища у Карпатах

Посадовиць розповів, що на Закарпатті з’явиться унікальний туристичний обʼєкт у рамках проєкту «Kryla Karpaty by EDEM» – екокурорту у Ясінянській територіальній громаді. Його мета – дати гостям якісний відпочинок серед гір: комфортний та максимально наближений до природи.

Проєкт передбачає розбудову не просто традиційного готельного комплексу, а гірського селища із розвиненою інфраструктурою для туризму та дозвілля.

«Після завершення будівництва тут будуть не тільки апартаменти, шале та вілли зі спа-зонами, а й супермаркет та кавʼярні, ресторани різних концепцій, банк та аптека, галерея і духовний центр всіх конфесій, амфітеатр і навіть власна обсерваторія», – розповів Білецький.

За його словами, до реалізації проєкту доєднуються відомі спортсмени, артисти та письменники, а орієнтовний обсяг інвестицій складає 200 млн євро.

Хто будує

Як повідомляє Zaxid.net, комплекс Kryla Karpaty з’явиться у селі Лезещина Рахівського району, звідки пролягає один із туристичних шляхів на Говерлу. Реалізацією проєкту займається компанія Edem Family.

Забудовник вже відкрив продаж нерухомості в Kryla Karpaty by Edem. Вартість котеджів стартує від 15,6 млн грн, шале – від 35,7 млн грн, а віл – від 50 млн грн. Першу чергу планують здати в експлуатацію до кінця 2026 року.

За інформацією Youcontrol, ТОВ «Едем Фемілі Груп» належить львів’янину Ігорю Кривецькому. Серед подібних проєктів бізнесмена – преміальний відпочинковий комплекс у Конча-Заспі та найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у селі Стрілки на Львівщині.

Нагадаємо, Львівська обласна рада погодила подальшу реалізацію проєкту щодо будівництва у Славській громаді всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort із загальним обсягом інвестицій 140 млн євро.