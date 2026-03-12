Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Карпатах біля Буковеля планують звести курортне селище преміумкласу: хто будує

На Закарпатті з’явиться унікальний туристичний обʼєкт
На Закарпатті з’явиться унікальний туристичний обʼєкт

На Закарпатті презентували проєкт будівництва альпійського селища на висоті 895 м у Карпатах біля Буковеля. Орієнтовний обсяг інвестицій складає близько 200 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив у голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Концепт альпійського селища у Карпатах

Посадовиць розповів, що на Закарпатті з’явиться унікальний туристичний обʼєкт у рамках проєкту «Kryla Karpaty by EDEM» – екокурорту у Ясінянській територіальній громаді. Його мета – дати гостям якісний відпочинок серед гір: комфортний та максимально наближений до природи.

Проєкт передбачає розбудову не просто традиційного готельного комплексу, а гірського селища із розвиненою інфраструктурою для туризму та дозвілля.   

«Після завершення будівництва тут будуть не тільки апартаменти, шале та вілли зі спа-зонами, а й супермаркет та кавʼярні, ресторани різних концепцій, банк та аптека, галерея і духовний центр всіх конфесій, амфітеатр і навіть власна обсерваторія», – розповів  Білецький.

За його словами, до реалізації проєкту доєднуються відомі спортсмени, артисти та письменники, а орієнтовний обсяг інвестицій складає 200 млн євро.

Хто будує

Як повідомляє Zaxid.net,  комплекс Kryla Karpaty з’явиться у селі Лезещина Рахівського району, звідки пролягає один із туристичних шляхів на Говерлу. Реалізацією проєкту займається компанія Edem Family.

Забудовник вже відкрив продаж нерухомості в Kryla Karpaty by Edem. Вартість котеджів стартує від 15,6 млн грн, шале – від 35,7 млн грн, а віл – від 50 млн грн. Першу чергу планують здати в експлуатацію до кінця 2026 року.

За інформацією Youcontrol, ТОВ «Едем Фемілі Груп» належить львів’янину Ігорю Кривецькому. Серед подібних проєктів бізнесмена – преміальний відпочинковий комплекс у Конча-Заспі та найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у селі Стрілки на Львівщині. 

Нагадаємо, Львівська обласна рада погодила подальшу реалізацію проєкту щодо будівництва у Славській громаді всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort із загальним обсягом інвестицій 140 млн євро.

Автор:
Світлана Манько