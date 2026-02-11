Львівська облрада виділила майже 200 га землі для конкурента Буковеля: що відомо про новий гірськолижний курорт

Львівська обласна рада погодила подальшу реалізацію проєкту щодо будівництва у Славській громаді всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort із загальним обсягом інвестицій 140 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті Львівської облради.

Рішення передбачає розроблення технічної документації щодо зміни цільового призначення частини земель — із лісогосподарського на рекреаційне, а також поділ ділянок, що перебувають у користуванні Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс".

Це перший етап процедури, який дозволяє підготувати документи для подальшої передачі земель в оренду компаніям ТОВ "Рожанка Парк" та ТОВ "Славскі".

Параметри земельних ділянок

Згідно з планом, із лісового фонду планують вилучити загалом 176 гектарів землі. З них 83,8 га розташовані на території села Волосянка, а 92,3 га — у селі Верхня Рожанка.

Як розповів депутатам в.о. директора "Галсільлісу" Іван Підгородецький, площа, яку передають під будівництво, становить приблизно 1,1% від усіх лісових угідь, якими користується підприємство в області.

Попередні розрахунки проєкту передбачають, що вирубці підлягатиме не більше 36% лісу на переданих ділянках. Ці площі необхідні для облаштування гірськолижних трас та іншої інфраструктури. Вилучені ділянки залишаться у власності Львівської обласної ради, але змінять свій статус на землі рекреаційного призначення.

Фінансові зобов'язання інвестора

Інвестори проєкту GORO Mountain Resort планують спрямувати у розвиток туристичної інфраструктури Карпат близько 140 млн євро. Оскільки реалізація проєкту передбачає вирубку частини лісу, компанії зобов'язані компенсувати лісогосподарські збитки згідно з чинним законодавством.

Для визначення точного розміру виплат буде створена спеціальна комісія. За попередніми оцінками керівництва "Галсільлісу", сума компенсацій може скласти близько 300 млн грн.

Державна підтримка проєкту

Проєкт GORO Mountain Resort передбачає будівництво всесезонного гірського курорту з інвестиціями у 140 млн євро, який інвестори розпочали ще восени 2024 року. Проєкт отримав державну підтримку як інвестиційно значущий у межах урядової програми підтримки великих інвестицій (так званий закон про "інвест-нянь").

Це дало інвесторам можливість отримати:

компенсацію до 30% капітальних витрат через податкові пільги, звільнення від мита на обладнання,

сприяння у питаннях інфраструктури.

Що відомо про новий гірськолижний курорт

Реалізацією готельної нерухомості курорту займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, яка входить до складу OKKO Group. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.

У лютому 2025 року повідомлялося, що вже розпочалося будівництво першого готельного комплексу гірського курорту GORO Mountain Resort у львівських Карпатах.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

У межах реалізації інвестпроєкту GORO Mountain Resort на Львівщині з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога протяжністю 2,8 км, а також найдовша в країні лижна траса — 3,8 км.

Першу чергу комплексу, що охоплює територію 127 га, зводять поблизу села Волосянка — за 5 км від Славського. Наразі вже тривають будівельні роботи над Welcome Centre та нижньою станцією гондольної дороги.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється в $1,5 млрд. З цієї суми OKKO Group планує інвестувати $500 млн із власних та залучених коштів, а решту $1 млрд — за рахунок інших інвесторів.

Чим займається ТОВ "Славскі"

ТОВ "Славскі" – українська компанія, зареєстрована у 2020 році у Львові. За даними Опендатаботу, основна діяльність підприємства пов’язана з пасажирськими перевезеннями наземним транспортом. Крім того, компанія працює у сільському господарстві, будівництві, торгівлі паливом, управлінні та оренді нерухомості, а також у сфері ресторанів і відпочинку.

Компанія належить кіпрській компанії Goro Mountain Resort Limited, а кінцевими бенефіціарами є Василь Даниляк та Віталій Антонов. Статутний капітал підприємства становить понад 86 млн гривень.

"Славскі" реалізує кілька напрямків бізнесу одночасно, що дозволяє компанії поєднувати виробничі, комерційні та інвестиційні проєкти.