Гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж: яка ціна

Гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж за $2,75 млн або майже 116 млн грн за курсом НБУ. Власники вирішили продати бізнес після смерті засновників.

Оголошення OLX

Оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат" днями з’явилось на маркетплейсі OLX. Котеджі, готель, витяги, ратраки, пункт прокату лижного спорядження тощо на земельній ділянці, площею 1,7 га, оцінюють у 2,75 млн доларів або майже 116 млн грн за курсом НБУ.

Серед активів компанії, виставлених на продаж:

двоповерхова адмінспоруда і два котеджі на 16 номерів,

п’ятиповерховий готель на 33 номери з рестораном,

двоповерхова споруда (медпункт, ігровий зал, гуртожиток для персоналу),

сауна з басейном,

пункт прокату лижного спорядження,

три бугільні витяги (1000, 950 і 260 м) з турнікетною системою,

два ратраки, три бульдозери та дизельні генератори на 120 і 200 кВт,

трансформаторна підстанція на 630 кВА,

автономна система водопостачання та каналізація з очисними спорудами.

В оголошенні також зазначено, що свідоцтво про право власності на земельну ділянку, площею 1,76 га, також належить ТОВ "Драгобрат".

Причина продажу

Співвласник ТОВ "Драгобрат" Іван Зезекало підтвердив виданню намір продати актив.

"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували – брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами. Бізнес є рентабельним – витяги на Драгобраті не потребують штучного снігу і саме на цьому заробляються гроші", – розповів Зезекало.

Про Драгобрат

За інформацією Opendatabot, ТОВ "Драгобрат" зареєстрована у 1993 році у селищі Ясіня Рахівського району. З 2024 року фірмою керує полтавка Анастасія Нечитайло, також їй належить частка компанії. Серед інших власників "Драгобрату" – Віктор Атаманенко та Надія Бідна з Київської області, а також бізнесмени з Полтави – Іван Іванович Зезекало та Іван Гаврилович Зезекало.

У 2024 році ТОВ "Драгобрат" отримав понад 5,5 млн грн доходу, з яких понад 750 тис. грн – чистий прибуток. У компанії – 9 працівників, а її активи аналітики оцінюють у понад 8,4 млн грн.

Зазначимо, "Драгобрат" є найвищим гірськолижним курортом України, розташованим на висоті 1300-1700 метрів над рівнем моря.

