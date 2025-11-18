У готелях та ресторанах Прикарпаття — нестача офіціантів та кухарів. Що чекає Буковель та інші курорти в цей сезон

Повномасштабна війна змінила галузь туризму. Замість моря тепер українці обирають гори - тут ракети ворога долітають не так часто. ТОП-3 найпопулярніші регіони для подорожей залишаються Київ, Львів та Івано-Франківщина. Внутрішній туризм в цих регіонах демонструє зростання кілька років поспіль.

Про ситуацію на туристичному ринку та сфері HORECA ми поспілкувалися з головою Асоціації готельєрів та садиб Яремчанщини Андрієм Дзвінчуком. Адже цей район — одна з найбільш відвідуваних локацій України, саме тут розташовані найпопулярніші курорти — Яремче, Буковель, Поляниця, Татарів, Микуличин. В туристичній галузі тут працює 80% місцевого населення. Що очікує сферу туризму в Карпатах в найближчому майбутньому читайте далі в інтерв'ю на Delo.ua.

Андрію, які основні проблеми підприємців у вашому районі Карпат?

— Дефіцит робочих кадрів зараз є найбільшою проблемою у сфері туризму та HoReCa. Ця проблема існувала вже декілька років, але особливо загострилась у зв’язку з дозволом на виїзд чоловікам 18-22 років. Річ у тім, що ці люди - найбільш активна верства населення, яка найбільше була задіяна в готельній та ресторанній індустрії. Від 50 до 100% працівників цієї вікової категорії звільнилися і виїхали в перші два тижні дії відповідної постанови уряду. Це дуже великий виклик, бо в багатьох закладах харчування та розміщення вони складали основний кістяк працівників — шеф-кухарі, помічники, адміністратори, офіціанти. Дефіцит кадрів створив величезні проблеми й виклики для галузі. Незабаром почнеться високий зимовий сезон і готельєри та ресторатори стурбовані тим, хто ж має працювати?

Відповідно, величезне навантаження ляже на тих працівників, які залишиться. Ця ситуація дуже сильно вплине на якість продукції та об'єм сервісу, який надається.

Хороші працівники звісно є, але їм платять більше. Хочу сказати, що коли відкрили кордони то з України поїхали й досить висококваліфіковані працівники. Нещодавно спілкувався зі знайомими. Його шеф-кухар, молодий хлопець, відправив резюме в 5 закладів у Європі, троє йому підтвердили подальше працевлаштування. Він поїхав працювати за кордон, бо там буде мати більшу зарплату. До слова, у нас приблизно 80% місцевого працездатного населення працює в HORECA.

Фото: Асоціація готельєрів та власників садиб Яремчанщини

Яка середня заробітна плата обслуговуючого персоналу? І чи правда, що покоївка в готелях Буковеля та Яремче отримує від 25-30 тисяч гривень, але персонал всерівно їде на роботу в Польщу, Німеччину… Що робить бізнес в ситуації, яка склалася?

— За рівень зарплат ми не можемо конкурувати з країнами Євросоюзу. В Європі звичайно оплата праці буде більшою, але і витрати значно більші, ніж в Україні. Аналізуючи ринок праці через пошукові сайти роботодавців — work.ua, robota.ua, то ми бачимо, що роботодавці пропонують покоївкам, адміністраторам, офіціантам заробітню плату від 25-30 тисяч гривень і вище. Крім оплати праці працівників забезпечують безплатним проживанням і харчуванням.

Кожен бізнес самостійно вирішує, що треба зробити, щоб утримати працівника: створює належні умови праці й надає різні бонуси. Можливо, дехто буде залучати працівників з інших регіонів, в яких виїхало менше людей..

Ті працівники, які залишиться будуть у великому виграші. В боротьбі за працівника роботодавці будуть пропонувати високу зарплату, кращі умови проживання, хороше і лояльне ставлення. За них буде конкурентна боротьба, бо вони потрібні.

Парадокс ще й в тому, що з підняттям зарплати, але кращої якості роботи ні власник готелю, ні гість не отримає.

Ти не береш кращого працівника, ти береш того, хто є на ринку, просто перекуповуєш його фактично в когось іншого. До чого це призведе? Така гонка грішми за працівником призведе до того, що бізнес отримає менше грошей на реінвестиції, на прибуток. І чи буде цей прибуток, чи ні — невідомо.

Ми вже бачимо з новин — в Україні закриваються кав’ярні, ресторани через катастрофічний брак персоналу, який виїхав за кордон.

Фото: Асоціація готельєрів та власників садиб Яремчанщини

Андрію, який твій прогноз відносно розвитку туризм на найближчі роки, враховуючи два фактори — гостра нестача персоналу і продовження війни?

— Війна негативно впливає на сферу відпочинку, тому що - це не є перша необхідність для людей.

Прикарпаття завдяки віддаленості від фронту та закриті кордони прийняло на відпочинок багато людей, які раніше відпочивали на півдні України. Тому рівень туризму в Карпатах залишається на дуже високому рівні навіть під час війни.

Тим часом туризм в Україні б’є рекорди — податкові надходження від туризму вперше становлять 234,4 млн грн (за 9 місяців цього року), що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Івано-Франківська область уже кілька років поспіль зберігає третю сходинку за обсягами сплати туристичного збору (сума збору за 10 місяців 2025 року становить 40,7 млн грн). Які головні причини підвищення надходжень від туристичного збору?

Головна причина — це збільшення потоку туристів. Друга — туристичний збір це встановлений місцевою владою коефіцієнт, який вираховується від мінімальної заробітної. Коли зростає мінімальна заробітна плата, відповідно і збільшується сума збору. Третій фактор — безготівкові оплати. Коли туристи бронюють номери в готелі, то найчастіше використовують безготівкові способи розрахунку. Тому, ці грошові надходження зафіксовані і їх не можливо приховати.

Якщо не враховувати війну, то чому на твою думку Івано-Франківській області вдається залишатися в трійці лідерів і навіть обігнати Одесу в цьому плані?

— Яремчанщина завжди була в тренді серед туристів і входила в ТОП-3 відвідуваних туристичних локацій України. І ця тенденція посилилась через війну. Туристичний потік змістився в сторону західної частини держави у зв'язку з безпековими факторами.

Одеса – це тільки літній сезон та діловий туризм. Ми спостерігаємо, що останні 11 років туристи масово відвідують наш регіон не тільки зимою, як це було раніше, а й літом та в період міжсезоння. Особливо це стосується Буковелю та Поляниці.

Це відбувається внаслідок будівництва відпочинкових комплексів з широким спектром СПА-процедур, басейнів. Туристи мають можливість цікаво провести час на території готелів, незалежно від погодних умов.

Кожного року в Карпатах відкриваються різні розважальні атракції — Парк динозаврів, Гуцул Ленд, Ґедзьо Парк, Національний парк, туристичні екскурсії в гори, експедиції - це привід залишитися ще на кілька днів аби відвідати цікаві місця, які доступні в будь-яку пору року. Тому, в Карпатах сезон триває практично цілий рік.

Фото: Асоціація готельєрів та власників садиб Яремчанщини

Андрію, які існують тренди у сфері HoReCa і туризму в період війни?

— В Карпати їдуть люди з усієї України й кожного разу ми бачимо різний портрет гостя. Зараз серед туристів багато українців, які тут вперше. Є чимало сімей військових, в кого з'явилось більше фінансових можливостей. Серед гостей багато мам та бабусь з дітьми, менше чоловіків.

А ще існує тенденція в зміні поведінки туриста. Наприклад, в бронюванні номера. Якщо до війни бронювання відбувалось за місяць, два, то тепер плече бронювання – до семи днів.

Це пов'язано з війною та безпековими факторами — люди не розуміють, що їх чекає через два-три тижні й саме тому рішення про відпочинок приймають в останній момент.

Відповідно менеджменту готелів важко наперед спрогнозувати й спланувати бюджет витрат, бо до кінця невідомо скільки буде людей поселятися і скільки потрібно продукції закупити в ресторан і т.д.

Які твої прогнози розвитку туристичної сфери після завершення війни й відкриття кордонів? Чи очікуєте повторення туристичного буму рівня 2021 року?

— Ми розраховуємо на те, що повернеться іноземний турист. В нас рівень готелів та сервісу дуже високий, гостинність, смачна і різноманітна кухня, а ціни дешевші, ніж в Європі. Це ті фактори, які позитивно впливають на вибір іноземцем подорожувати в Україну.

Разом з цим, після відкриття кордонів багато українців захочуть поїхати на відпочинок в інші країни. Але також пам'ятаємо, що зараз багато хто просто не має можливості виїжджати з міста, з дому, за межі свого порогу через страх мобілізації, коли чоловіки, а, відповідно, їхні сім'ї сидять безвилазно вдома. Їм відкриється можливість подорожувати. Це теж аудиторія, яка приїде на відпочинок після війни.

Я впевнений, що туризм буде мати дуже хороший розвиток.