В отелях и ресторанах Прикарпатья нехватка официантов и поваров. Что ждет Буковель и другие курорты в этот сезон

Полномасштабная война сменила отрасль туризма. Вместо моря теперь украинцы выбирают горы – здесь ракеты врага долетают не так часто. ТОП-3 самых популярных региона для путешествий остаются Киев, Львов и Ивано-Франковская область. Внутренний туризм в этих регионах показывает рост несколько лет подряд.

О ситуации на туристическом рынке и сфере HORECA мы побеседовали с председателем Ассоциации гостиниц и усадеб Яремчанщины Андреем Дзвинчуком. Ведь этот район – одна из самых посещаемых локаций Украины, именно здесь расположены самые популярные курорты – Яремче, Буковель, Поляница, Татаров, Микуличин. В туристической отрасли здесь работает 80% местного населения. Что ожидает сферу туризма в Карпатах в ближайшем будущем читайте дальше в интервью на Delo.ua.

Андрей, каковы основные проблемы предпринимателей в вашем районе Карпат?

— Дефицит рабочих кадров сейчас наибольшая проблема в сфере туризма и HoReCa. Эта проблема была уже несколько лет, но особенно обострилась в связи с разрешением на выезд мужчинам 18-22 лет. Дело в том, что эти люди — наиболее активный слой населения, наиболее задействованный в гостиничной и ресторанной индустрии. От 50 до 100% работников этой возрастной категории уволились и уехали в первые две недели действия соответствующего постановления правительства. Это очень большой вызов, потому что во многих заведениях питания и размещения они составляли основной скелет работников – шеф-повара, помощники, администраторы, официанты. Дефицит кадров создал огромные проблемы и вызовы отрасли. В скором времени начнется высокий зимний сезон и гостиницы и рестораторы обеспокоены тем, кто должен работать?

Соответственно, огромная нагрузка ляжет на оставшихся работников. Эта ситуация очень сильно повлияет на качество продукции и объем предоставляемого сервиса.

Хорошие работники, конечно, есть, но им платят больше. Хочу сказать, что когда открыли границы, то из Украины уехали и достаточно высококвалифицированные работники. Недавно общался со знакомыми. Его шеф-повар, молодой парень, отправил резюме в 5 заведений в Европе, трое ему подтвердили дальнейшее трудоустройство. Он поехал работать за границу, потому что там будет большая зарплата. К слову, у нас около 80% местного трудоспособного населения работает в HORECA.

Фото: Ассоциация гостиниц и владельцев усадеб Яремчанщины

Какова средняя заработная плата обслуживающего персонала? И правда ли, что горничная в отелях Буковеля и Яремче получает от 25-30 тысяч гривен, но персонал все равно едет на работу в Польшу, Германию… Что делает бизнес в сложившейся ситуации?

— За уровень зарплат мы не можем конкурировать со странами Евросоюза. В Европе обычно оплата труда будет больше, но и затраты значительно больше, чем в Украине. Анализируя рынок труда через поисковые сайты работодателей — work.ua, robota.ua, мы видим, что работодатели предлагают горничным, администраторам, официантам заработную плату от 25-30 тысяч гривен и выше. Помимо оплаты труда работников обеспечивают бесплатным проживанием и питанием.

Каждый бизнес самостоятельно решает, что нужно сделать, чтобы удержать работника: создает надлежащие условия труда и предоставляет разные бонусы. Возможно, некоторые будут привлекать работников из других регионов, в которых выехало меньше людей.

Те работники, которые останется, будут в большом выигрыше. В борьбе за работника работодатели будут предлагать высокую зарплату, лучшие условия проживания, хорошее и лояльное отношение. За них будет конкурентная борьба, потому что они нужны.

Парадокс еще и в том, что с поднятием зарплаты, но лучшего качества работы ни владелец гостиницы, ни гость не получит.

Ты не берешь лучшего работника, ты берешь того, кто на рынке, просто перекупаешь его фактически у кого-то другого. К чему это приведет? Такая гонка деньгами за работником приведет к тому, что бизнес получит меньше денег на реинвестиции, прибыль. И будет ли эта прибыль или нет — неизвестно.

Мы уже видим из новостей — в Украине закрываются кофейни, рестораны из-за катастрофической нехватки выехавшего за границу персонала.

Фото: Ассоциация гостиниц и владельцев усадеб Яремчанщины

Андрей, каков твой прогноз относительно развития туризма на ближайшие годы, учитывая два фактора — острая нехватка персонала и продолжение войны?

— Война негативно влияет на сферу отдыха, потому что - это не первая необходимость для людей.

Прикарпатье благодаря удаленности от фронта и закрытые границы приняло на отдых многие люди, которые раньше отдыхали на юге Украины. Поэтому уровень туризма в Карпатах остается на очень высоком уровне даже во время войны.

Между тем, туризм в Украине бьет рекорды — налоговые поступления от туризма впервые составляют 234,4 млн грн (за 9 месяцев этого года), что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ивано-Франковская область уже несколько лет подряд сохраняет третье место по объемам уплаты туристического сбора (сумма сбора за 10 месяцев 2025 года составляет 40,7 млн грн). Каковы основные причины повышения поступлений от туристического сбора?

Главная причина – это увеличение потока туристов. Вторая — туристический сбор – это установленный местными властями коэффициент, который исчисляется от минимальной заработной платы. Когда растет минимальная заработная плата, соответственно увеличивается сумма сбора. Третий фактор – безналичные оплаты. Когда туристы бронируют номера в гостинице, чаще всего используют безналичные способы расчета. Поэтому эти денежные поступления зафиксированы и их невозможно скрыть.

Если не учитывать войну, то почему, по твоему мнению, Ивано-Франковской области удается оставаться в тройке лидеров и даже обогнать Одессу в этом плане?

— Яремчанщина всегда была в тренде среди туристов и входила в ТОП-3 посещаемых туристических локаций Украины. И эта тенденция усилилась из-за войны. Туристический поток сместился в сторону западной части государства в связи с факторами безопасности.

Одесса – это только летний сезон и деловой туризм. Мы наблюдаем, что последние 11 лет туристы массово посещают наш регион не только зимой, как это было раньше, но и летом и в период межсезонья. Особенно это касается Буковеля и Поляницы.

Это происходит вследствие строительства комплексов отдыха с широким спектром СПА-процедур, бассейнов. Туристы могут интересно провести время на территории отелей, независимо от погодных условий.

Каждый год в Карпатах открываются различные развлекательные достопримечательности - Парк динозавров, Гуцул Ленд, Гедзо Парк, Национальный парк, туристические экскурсии в горы, экспедиции - это повод остаться еще на несколько дней, чтобы посетить интересные места, которые доступны в любое время года. Поэтому в Карпатах сезон длится практически круглый год.

Фото: Ассоциация гостиниц и владельцев усадеб Яремчанщины

Андрей, какие существуют тренды в сфере HoReCa и туризма в период войны?

— В Карпаты едут люди со всей Украины, и каждый раз мы видим разный портрет гостя. Сейчас среди туристов много украинцев, здесь впервые. Есть немало семей военных, у кого появилось больше финансовых возможностей. Среди гостей много мам и бабушек с детьми, меньше мужчин.

А еще существует тенденция в изменении поведения туриста. К примеру, в бронировании номера. Если до войны бронирование проходило через месяц, два, то теперь плечо бронирования – до семи дней.

Это связано с войной и факторами безопасности — люди не понимают, что их ждет через две-три недели и именно поэтому решение об отдыхе принимают в последний момент.

Соответственно менеджменту гостиниц трудно заранее спрогнозировать и спланировать бюджет расходов, потому что до конца неизвестно, сколько будет людей поселяться и сколько нужно продукции закупить в ресторан и т.д.

Какие твои прогнозы развития туристической сферы после окончания войны и открытия границ? Ожидаете повторение туристического бума уровня 2021 года?

- Мы рассчитываем на то, что вернется иностранный турист. У нас уровень гостиниц и сервиса очень высокий, гостеприимство, вкусная и разнообразная кухня, а цены дешевле, чем в Европе. Это те факторы, которые оказывают положительное влияние на выбор иностранцем путешествовать в Украину.

Вместе с этим после открытия границ многие украинцы захотят уехать на отдых в другие страны. Но также помним, что сейчас многие просто не имеют возможности выезжать из города, из дома, за пределы своего порога из-за страха мобилизации, когда мужчины, а соответственно, их семьи сидят безвылазно дома. Им откроется возможность путешествовать. Это тоже аудитория, которая приедет на отдых после войны.

Я уверен, что у туризма будет очень хорошее развитие.