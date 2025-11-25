Горнолыжный курорт "Драгобрат" в Закарпатье выставили на продажу: какая цена

Горнолыжный курорт "Драгобрат" в Закарпатье выставили на продажу за $2,75 млн или почти 116 млн грн по курсу НБУ. Владельцы решили продать бизнес после смерти учредителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Zaxid.Net.

Объявления OLX.

Объявление о продаже корпоративных прав ООО "Драгобрат" на днях появилось на маркетплейсе OLX. Коттеджи, гостиница, подъемники, ратраки, пункт проката лыжного снаряжения и т.п. на земельном участке, площадью 1,7 га, оценивают в 2,75 млн долларов или почти 116 млн грн по курсу НБУ.

Среди активов компании, выставленных на продажу:

двухэтажное админсооружение и два коттеджа на 16 номеров,

пятиэтажный отель на 33 номера с рестораном,

двухэтажное сооружение (медпункт, игровой зал, общежитие для персонала),

сауна с бассейном,

пункт проката лыжного снаряжения,

три бугильных подъемника (1000, 950 и 260 м) с турникетной системой,

два ратрака, три бульдозера и дизельные генераторы на 120 и 200 кВт,

трансформаторная подстанция на 630 кВА,

автономная система водоснабжения и канализация с очистными сооружениями

В объявлении также указано, что свидетельство о праве собственности на земельный участок площадью 1,76 га также принадлежит ООО "Драгобрат".

Причина продаж

Совладелец ООО "Драгобрат" Иван Зезекало подтвердил намерению продать актив.

"Причина продажи в том, что владельцы, которые его основывали – братья Бедные, к сожалению, умерли. А нам из Полтавы не удобно управлять всем этим, потому что занимаемся другими делами. Бизнес рентабельный – подъемники на Драгобрате не нуждаются в искусственном снегу и именно на этом зарабатываются деньги", – рассказал Зезекало.

О Драгобрате

За информацией Opendatabot, ООО "Драгобрат" зарегистрировано в 1993 году в поселке Ясиня Раховского района. С 2024 года фирмой руководит полтавчанка Анастасия Нечитайло, также ей принадлежит доля компании. Среди других владельцев "Драгобрата" – Виктор Атаманенко и Надежда Бидна из Киевской области, а также бизнесмены из Полтавы – Иван Иванович Зезекало и Иван Гаврилович Зезекало.

В 2024 году ООО "Драгобрат" получило более 5,5 млн грн дохода, из которых более 750 тыс. грн – чистая прибыль. В компании – 9 работников, а ее активы аналитики оценивают более чем в 8,4 млн грн.

Отметим, "Драгобрат" является самым высоким горнолыжным курортом Украины, расположенным на высоте 1300-1700 метров над уровнем моря.

Напомним, OKKO Group начала строительство первого гостиничного комплекса горного курорта GORO Mountain Resort во львовских Карпатах.