Кабмін дозволив компанії, що будує всесезонний курорт у Карпатах, ввезти обладнання для інвестпроєкту без ввізного мита

13 листопада Кабінет міністрів затвердив перелік і обсяги товарів, які компанія ТОВ "Славські" зможе імпортувати для реалізації свого інвестиційного проєкту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Йдеться про нове обладнання та комплектуючі, необхідні для розвитку підприємства. Це обладнання буде звільнене від сплати ввізного мита.

Як зазначають у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, така пільга є частиною державної підтримки інвесторів, які реалізують проєкти з великими інвестиціями. Рішення сприятиме модернізації виробничих процесів, створенню нових робочих місць і розвитку регіону.

"Механізм державної підтримки інвесторів працює на практиці. (…) це черговий приклад того, як держава створює реальні стимули для бізнесу вкладати в Україну. Такі ініціативи допомагають запускати сучасні виробництва, підвищують конкурентоспроможність нашої економіки та зміцнюють довіру інвесторів", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Він додав, що реалізація подібних рішень стимулює розвиток переробної промисловості, створює робочі місця і формує передумови для економічного зростання у регіонах України.

Чим займається ТОВ "Славські"

ТОВ "Славські" – українська компанія, зареєстрована у 2020 році у Львові. За даними Опендатаботу, основна діяльність підприємства пов’язана з пасажирськими перевезеннями наземним транспортом. Крім того, компанія працює у сільському господарстві, будівництві, торгівлі паливом, управлінні та оренді нерухомості, а також у сфері ресторанів і відпочинку.

Компанія належить кіпрській компанії Goro Mountain Resort Limited, а кінцевими бенефіціарами є Василь Даниляк та Віталій Антонов. Статутний капітал підприємства становить понад 86 млн гривень.

"Славські" реалізує кілька напрямків бізнесу одночасно, що дозволяє компанії поєднувати виробничі, комерційні та інвестиційні проєкти.

В Мінекономіки додають, що державна підтримка великих інвестиційних проєктів є одним із ключових елементів політики "Зроблено в Україні". Підприємства, які інвестують понад 12 млн євро, можуть отримати компенсацію до 30% капітальних витрат, зокрема на підключення до інженерних мереж, будівництво підстанцій, ліній електропередач та інших об’єктів інфраструктури. Крім того, інвестори можуть скористатися податковими пільгами, пов’язаними з реалізацією проєкту.

У червні Delo.ua писало, що у Львові було підписано два спеціальні інвестиційні договори між Кабміном, Славською селищною радою та інвесторами — ТОВ "Славські" і ТОВ "Рожанка Парк". З осені 2024 року ці компанії реалізують спільний інвестиційний проєкт вартістю 140 млн євро – будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort.