Кабмин разрешил компании, строящей всесезонный курорт в Карпатах, ввезти оборудование для инвестпроекта без ввозной пошлины

13 ноября Кабинет министров утвердил список и объемы товаров, которые компания ООО "Славские" сможет импортировать для реализации своего инвестиционного проекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет о новом оборудовании и комплектующих, необходимых для развития предприятия. Это оборудование будет освобождено от уплаты ввозной пошлины.

Как отмечают в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, такая льгота является частью государственной поддержки инвесторов, реализующих проекты с крупными инвестициями. Решение будет способствовать модернизации производственных процессов, созданию новых рабочих мест и развитию региона.

"Механизм государственной поддержки инвесторов работает на практике. (…) это очередной пример того, как государство создает реальные стимулы для бизнеса вкладывать в Украину. Такие инициативы помогают запускать современные производства, повышают конкурентоспособность нашей экономики и укрепляют доверие инвесторов", – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндра.

Он добавил, что реализация подобных решений стимулирует развитие перерабатывающей промышленности, создает рабочие места и формирует предпосылки экономического роста в регионах Украины.

Чем занимается ООО "Славские"

ООО "Славские" – украинская компания, зарегистрированная в 2020 году во Львове. По данным Опендатабота, основная деятельность предприятия связана с пассажирскими перевозками наземным транспортом. Кроме того, компания работает в сельском хозяйстве, строительстве, торговле топливом, управлении и аренде недвижимости, а также в сфере ресторанов и отдыха.

Компания принадлежит кипрской компании Goro Mountain Resort Limited, а конечными бенефициарами Василий Даниляк и Виталий Антонов. Уставный капитал предприятия составляет более 86 млн. гривен.

"Славские" реализует несколько направлений бизнеса одновременно, что позволяет компании совмещать производственные, коммерческие и инвестиционные проекты.

В Минэкономики добавляют, что государственная поддержка крупных инвестиционных проектов является одним из ключевых элементов политики "Сделано в Украине". Предприятия, инвестирующие более 12 млн евро, могут получить компенсацию до 30% капитальных затрат, в том числе на подключение к инженерным сетям, строительство подстанций, линий электропередач и других объектов инфраструктуры. Кроме того, инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами, связанными с реализацией проекта.

В июне Delo.ua писало, что во Львове было подписано два специальных инвестиционных договора между Кабмином, Славским поселковым советом и инвесторами - ООО "Славские" и ООО "Рожанка Парк". С осени 2024 года эти компании реализуют общий инвестиционный проект стоимостью 140 млн евро – строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort.