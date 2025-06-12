Во Львовской области построят горнолыжный курорт: правительство подписало соглашения на 140 млн евро

Во Львове было подписано два специальных инвестиционных договора между Кабинетом министров, Славским поселковым советом и инвесторами — ООО "Славские" и ООО "Рожанка Парк". С осени 2024 года эти компании реализуют общий инвестиционный проект стоимостью 140 млн евро – строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Новый горнолыжный курорт в Славском

От имени правительства договор подписала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Еще два проекта со значительными инвестициями получили государственное содействие — это "Славски" и "Рожанка Парк", которые вместе проинвестируют 140 млн евро в развитие рекреации в Карпатах. В партнерстве с местными властями они создадут новую туристическую инфраструктуру, а бюджеты всех уровней получат около 7,3% отметила она.

По ее словам, программа поддержки проектов со значительными инвестициями заработала в конце 2024 года. Первым инвестпроектом в ее рамках стал завод по глубокой переработке сои компании Астарта-Киев.

Что известно о программе

Программа предусматривает компенсацию до 30% капитальных инвестиций для проектов стоимостью от 12 миллионов евро посредством разных форм государственной поддержки.

К основным преимуществам программы относятся:

освобождение от налога на прибыль до 5 лет;

освобождение от ввозной пошлины и импортного НДС на новое оборудование;

компенсация затрат на инженерную инфраструктуру (электросети, подстанции, газопроводы и т.п.);

преимущественное право пользования земельным участком.

Для участия в программе проекты должны отвечать следующим требованиям:

инвестиции более 12 млн. евро и создание минимум 10 рабочих мест;

проекты могут быть в разных отраслях — от перерабатывающей промышленности и транспорта до образования, медицины и туризма;

срок реализации проекта не больше 5 лет.

Программа основана на Законе о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине и постановлении Кабинета Министров №468 от 26 апреля 2024 года.

Что известно о компаниях

ООО "Славски"

Согласно данным YouContol, юридическое лицо ООО "Славски" было зарегистрировано в 2020 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 86,02 млн. грн.

Компания осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок наземным транспортом, которая не классифицируется по другим категориям. Среди дополнительных направлений – смешанное сельское хозяйство, операции по купле-продаже собственной недвижимости, а также предоставление в аренду и эксплуатация как собственного, так и арендованного имущества.

Бенефициарный владелец – Даниляк Василий.

ООО "Рожанка парк"

Согласно данным YouContol, юридическое лицо ООО "Рожанка парк" было зарегистрировано в 2019 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 364,35 млн. грн.

Компания осуществляет основную деятельность в сфере пассажирского наземного транспорта.

Среди дополнительных направлений – смешанное сельское хозяйство, операции по покупке и продаже собственной недвижимости, а также предоставление в аренду и эксплуатация как собственного, так и арендованного имущества.

Бенефициарный владелец – Даниляк Василий.

Напомним, правительство согласовало подписание еще двух инвестдоговоров по проектам со значительными инвестициями. Компании "Славски" и "Рожанка Парк" реализуют рекреационные проекты со Славским поселковым советом.