На Львівщині збудують гірськолижний курорт: уряд підписав угоди на 140 млн євро

У Львові було підписано два спеціальні інвестиційні договори між Кабінетом міністрів, Славською селищною радою та інвесторами — ТОВ “Славські” і ТОВ “Рожанка Парк”. З осені 2024 року ці компанії реалізують спільний інвестиційний проєкт вартістю 140 млн євро — будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Новий гірськолижний курорт у Славському

Від імені уряду договір підписала перша віце-прем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Ще два проєкти зі значними інвестиціями отримали державне сприяння — це "Славскі" та "Рожанка Парк", які разом проінвестують 140 млн євро у розвиток рекреації в Карпатах. У партнерстві з місцевою владою вони створять нову туристичну інфраструктуру, а бюджети всіх рівнів отримають близько 7,3 млрд грн надходжень впродовж 15 років" , — зазначила вона.

За її словами, програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями запрацювала наприкінці 2024 року. Першим інвестпроєктом в її рамках став завод з глибокої переробки сої компанії Астарта-Київ.

Що відомо про програму

Програма передбачає компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю від 12 мільйонів євро за допомогою різних форм державної підтримки.

До основних переваг програми належать:

звільнення від податку на прибуток до 5 років;

звільнення від ввізного мита та імпортного ПДВ на нове обладнання;

компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (електромережі, підстанції, газопроводи тощо);

переважне право користування земельною ділянкою.

Для участі в програмі проекти мають відповідати таким вимогам:

інвестиції понад 12 млн євро та створення мінімум 10 робочих місць;

проекти можуть бути в різних галузях — від переробної промисловості та транспорту до освіти, медицини й туризму;

термін реалізації проекту не більше 5 років.

Програма базується на Законі про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні та постанові Кабінету Міністрів №468 від 26 квітня 2024 року.

Що відомо про компанії

ТОВ "Славські"

Згідно з даними YouContol, юридична особа ТОВ "Славські" було зареєстровано в 2020 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 86,02 млн грн.

Компанія провадить діяльність у сфері пасажирських перевезень наземним транспортом, що не класифікується за іншими категоріями. Серед додаткових напрямів — змішане сільське господарство, операції з купівлі-продажу власної нерухомості, а також надання в оренду та експлуатація як власного, так і орендованого майна.

Бенефіціарний власник - Даниляк Василь.

ТОВ "Рожанка парк"

Згідно з даними YouContol, юридична особа ТОВ "Рожанка парк" було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 364,35 млн грн.

Компанія здійснює основну діяльність у сфері іншого пасажирського наземного транспорту.

Серед додаткових напрямів — змішане сільське господарство, операції з купівлі та продажу власної нерухомості, а також надання в оренду і експлуатація як власного, так і орендованого майна.

Бенефіціарний власник - Даниляк Василь.

Що відомо про курорт

Нагадаємо, ОККО Group розпочала будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

У межах реалізації інвестпроєкту GORO Mountain Resort на Львівщині з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога протяжністю 2,8 км, а також найдовша в країні лижна траса — 3,8 км.

Першу чергу комплексу, що охоплює територію 127 га, зводять поблизу села Волосянка — за 5 км від Славського. Наразі вже тривають будівельні роботи над Welcome Centre та нижньою станцією гондольної дороги.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється в $1,5 млрд. З цієї суми OKKO Group планує інвестувати $500 млн із власних та залучених коштів, а решту $1 млрд — за рахунок інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд погодив підписання ще двох інвестдоговорів за проєктами зі значними інвестиціями. Компанії "Славскі" та "Рожанка Парк" реалізують рекреаційні проєкти зі Славською селищною радою.