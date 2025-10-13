Правительство ужесточило требования к производителям для участия в госзакупках: объяснение Минэкономики

10 октября правительство ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках. Как пояснили в Минэкономики, теперь участвующие в государственных тендерах компании должны подтвердить минимум 25% украинской составляющей в себестоимости своей продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.

Уточняется, что правительство ужесточило требования к включению товаров в перечень с подтвержденной степенью локализации, используемого в публичных закупках через систему Prozorro.

Изменения инициированы в ответ на обращение украинских производителей об усилении контроля за исполнением условий локализации в закупках за государственные средства.

Новые требования к производителям:

Чтобы товар был включен в список с подтвержденной степенью локализации (в 2025 году это 25%), производитель должен подать:

копию налогового приложения 4ДФ за предыдущий год (с данными о доходах, налогах, военном сборе, ЕСВ);

справку о технологических операциях, осуществляемых на производстве;

копию протокола испытаний образца товара, выданного аккредитованной лабораторией;

подтверждение наличия материально-технической базы, оборудования и персонала.

Расширение полномочий Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины получило дополнительные полномочия по контролю и верификации:

проверять полноту и достоверность информации, предоставленной производителями;

анализировать документы, из которых товары включены в перечень;

производить автоматизированную проверку заявок через веб-портал;

информировать комиссию по рассмотрению вопросов деятельности электронной системы закупок при выявлении несоответствий.

Изменения внесены в постановления КМУ №166 (о функционировании электронной системы закупок) и №861 (о подтверждении степени локализации товаров).

О локализации в публичных закупках

Локализация в публичных закупках — это требование минимальной доли украинской составляющей в себестоимости закупаемых товаров в соответствии с Законом "О публичных закупках". В 2025 году – не менее 25%, в 2026 году – 30%.

В дальнейшем требование будет расти на 5% ежегодно, пока не достигнет 40%. Она обеспечивает направление государственных средств на поддержку национального производства, создание рабочих мест и развитие промышленности.

Напомним, правительство усилило политику "Сделано в Украине", приняв решение для поддержки бизнеса, в частности, ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепило платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властями.