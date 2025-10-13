Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Наличный курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство ужесточило требования к производителям для участия в госзакупках: объяснение Минэкономики

товары
Теперь компании должны подтвердить украинское происхождение своих товаров. / Depositphotos

10 октября правительство ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках. Как пояснили в Минэкономики, теперь участвующие в государственных тендерах компании должны подтвердить минимум 25% украинской составляющей в себестоимости своей продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.

Уточняется, что правительство ужесточило требования к включению товаров в перечень с подтвержденной степенью локализации, используемого в публичных закупках через систему Prozorro.

Изменения инициированы в ответ на обращение украинских производителей об усилении контроля за исполнением условий локализации в закупках за государственные средства.

Новые требования к производителям:

Чтобы товар был включен в список с подтвержденной степенью локализации (в 2025 году это 25%), производитель должен подать:

  • копию налогового приложения 4ДФ за предыдущий год (с данными о доходах, налогах, военном сборе, ЕСВ);
  • справку о технологических операциях, осуществляемых на производстве;
  • копию протокола испытаний образца товара, выданного аккредитованной лабораторией;
  • подтверждение наличия материально-технической базы, оборудования и персонала.

Расширение полномочий Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины получило дополнительные полномочия по контролю и верификации:

  • проверять полноту и достоверность информации, предоставленной производителями;
  • анализировать документы, из которых товары включены в перечень;
  • производить автоматизированную проверку заявок через веб-портал;
  • информировать комиссию по рассмотрению вопросов деятельности электронной системы закупок при выявлении несоответствий.

Изменения внесены в постановления КМУ №166 (о функционировании электронной системы закупок) и №861 (о подтверждении степени локализации товаров).

О локализации в публичных закупках

Локализация в публичных закупках   — это требование минимальной доли украинской составляющей в себестоимости закупаемых товаров в соответствии с Законом "О публичных закупках". В 2025 году – не менее 25%, в 2026 году – 30%.

В дальнейшем требование будет расти на 5% ежегодно, пока не достигнет 40%. Она обеспечивает направление государственных средств на поддержку национального производства, создание рабочих мест и развитие промышленности.

Напомним, правительство усилило политику "Сделано в Украине", приняв решение для поддержки бизнеса, в частности, ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепило платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властями.

Автор:
Татьяна Бессараб