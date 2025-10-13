Запланована подія 2

Уряд посилив вимоги до виробників для участі в держзакупівлях: пояснення від Мінекономіки

Тепер компанії повинні підтвердити українське походження своїх товарів / Depositphotos

10 жовтня уряд запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях. Як пояснили в Мінекономіки, тепер компанії, що беруть участь у державних тендерах, повинні підтвердити мінімум 25% української складової у собівартості своєї продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Уточнюється, що уряд посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro.

Зміни ініційовані у відповідь на звернення українських виробників щодо посилення контролю за виконанням умов локалізації у закупівлях за державні кошти. 

Нові вимоги до виробників:

Щоб товар був включений до переліку з підтвердженим ступенем локалізації (у 2025 році це 25%), виробник повинен подати:

  • копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік (із даними про доходи, податки, військовий збір, ЄСВ); 
  • довідку про технологічні операції, що здійснюються на виробництві; 
  • копію протоколу випробувань зразка товару, виданого акредитованою лабораторією; 
  • підтвердження наявності матеріально-технічної бази, обладнання та персоналу. 

Розширення повноважень Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України отримало додаткові повноваження для контролю та верифікації:

  • перевіряти повноту і достовірність інформації, наданої виробниками; 
  • аналізувати документи, на підставі яких товари включено до переліку; 
  • здійснювати автоматизовану перевірку заявок через веб-портал; 
  • інформувати комісію з розгляду питань діяльності електронної системи закупівель у разі виявлення невідповідностей.

Зміни внесені до постанов КМУ № 166 (про функціонування електронної системи закупівель) та № 861 (про підтвердження ступеня локалізації товарів).

Про локалізацію в публічних закупівлях

Локалізація в публічних закупівлях — це вимога мінімальної частки української складової в собівартості товарів, які закуповуються відповідно до Закону "Про публічні закупівлі". У 2025 році — не менше 25%, у 2026 році — 30%.

Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%. Вона забезпечує спрямування державних коштів на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості. 

Нагадаємо, уряд посилив політику "Зроблено в Україні", ухваливши рішення для підтримки бізнесу, зокрема запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.

Автор:
Тетяна Бесараб