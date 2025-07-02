Уряд розширив перелік товарів з обов’язковою локалізацією: під вимогу потрапили ще 25 видів

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів, під час публічних закупівель яких обов’язковою є вимога мінімального рівня локалізації. Йдеться про додаткові 25 видів продукції переробної промисловості, які тепер підпадають під дію закону "Про публічні закупівлі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема, локалізація поширюватиметься на товари в таких категоріях, як:

машинобудування (трактори, ліфти тощо);

легка промисловість (військова форма, спецодяг);

електротехнічна продукція (освітлювальні прилади, світлофори, кабелі);

металоконструкції та труби великого діаметру.

Вже з 2025 року українська складова в таких товарах має становити щонайменше 25%, у 2026 — 30%, із подальшим щорічним зростанням на 5% до досягнення рівня 40%.

Як наголосила міністр економіки Юлія Свириденко, таке рішення спрямоване на захист вітчизняного виробника в умовах високої частки імпорту в закупівлях. До повномасштабної війни ця частка сягала 38%, тоді як у світі вона в середньому не перевищує 10%.

Це перше розширення списку з моменту впровадження політики локалізації. До цього вимога стосувалась 103 товарів, серед яких — залізнична та комунальна техніка, міський транспорт і енергетичне обладнання. Вимога діятиме при вартості закупівель від 200 тисяч гривень.

Водночас вона не поширюється на товари, вироблені в державах-учасницях GPA (Угода СОТ про публічні закупівлі), зокрема в країнах ЄС, США, Великій Британії, Японії та Південній Кореї.

Розширення переліку — частина ширшої політики підтримки українського виробництва "Зроблено в Україні", ініційованої Президентом України. Серед її ключових напрямів — розвиток промисловості, збільшення несировинного експорту, індустріальні парки, програми підтримки переробки, компенсації вартості техніки, пільгові кредити, страхування воєнних ризиків тощо.

Нагадаємо, у березні Данило Гетманцев наголосив на необхідності змін у програмі "Зроблено в Україні" для швидшого відновлення економіки