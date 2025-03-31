Гетманцев наголосив на необхідності змін у програмі "Зроблено в Україні" для швидшого відновлення економіки

Міністерство економіки має суттєво переглянути свою іміджеву ініціативу “Зроблено в Україні”, оскільки країні вкрай необхідне прискорене відновлення ключових секторів, а не їхнє уповільнення.

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Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Основні цифри

Держстат оприлюднив підсумки роботи трьох з чотирьох основних сфер реального сектору економіки за 2024 рік.

Транспорт: Перевезення вантажів збільшились на 7,8%, пасажирів – на 6,8%, вантажообіг – на 13,0%, пасажирообіг – на 10,1%. У 2023 році ці показники становили +3,4%, +27,3%, -2,0%, +26,5% відповідно. Тобто у вантажному сегменті ситуація покращилась, а от у пасажирському спостерігається уповільнення.

Перевезення вантажів збільшились на 7,8%, пасажирів – на 6,8%, вантажообіг – на 13,0%, пасажирообіг – на 10,1%. У 2023 році ці показники становили +3,4%, +27,3%, -2,0%, +26,5% відповідно. Тобто у вантажному сегменті ситуація покращилась, а от у пасажирському спостерігається уповільнення. Будівництво: Обсяги зросли на 15,5% (у 2023 році – на 25,0%).

Обсяги зросли на 15,5% (у 2023 році – на 25,0%). Промисловість: Виробництво збільшилось на 3,6% (у 2023 році – на 6,8%).

Раніше Гетманцев заявлял, що розрекламований проєкт "Національний кешбек" поступово "видихається". Державна програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу.

Про програму

Державна політика "Зроблено в Україні", започаткована президентом України, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари. Адже підтримка виробників — це збільшення виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет і на підтримку ЗСУ.

Політика "Зроблено в Україні" містить в собі наступні інструменти підтримки бізнесу:

Програма " Доступні кредити 5-7-9%"

Наразі фокус програми сконцентровано на інвестиційних цілях. Крім того, вона дозволяє бізнесу та населенню відновлювати власні енергетичні спроможності. Зокрема бізнес може її коштом придбати та встановити електрогенераційні установки на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн гривень, строк кредитування — до 10 років.

Також діє програма "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК. Сума такого кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних.

Програма компенсацій аграріям за придбання техніки та обладнання українського виробництва

Держава через уповноважені банки компенсує аграріям, які купують техніку та обладнання українського виробництва до 25% їх вартості. При цьому локалізація виробництва такої техніки чи обладнання має перевищувати 60%.

Програма компенсації 15% вартості (без ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва

Покупці, придбавши енергетичну, будівельну, колісну техніку та спеціальне обладнання українського виробництва через уповноважені банки, можуть отримати від держави компенсацію 15% від вартості без ПДВ. Виробники з рівнем локалізації не менше 40% подають заявки до Мінекономіки для включення їхньої продукції до відповідного переліку.

Грантова програма на розвиток переробних підприємств

Для переробних підприємств держава надає гранти на суму до 8 млн грн в розмірі до 50% вартості проєкту з розвитку переробки, а для підприємств звільнених територій чи виробників дронів — до 80%.

Грантова програма "Власна справа"

В рамках цієї програми підприємці можуть отримати гранти на відкриття чи розвиток власної справи за умови створення нових робочих місць. Кошти можуть бути використані, зокрема, на придбання обладнання, закупівлю сировини, оренду приміщення тощо.

Програма грантів для ветеранів та ветеранок, їхніх дружин і чоловіків

Ветерани та ветеранки, їхні дружини чи чоловіки можуть отримати грант до 1 млн грн чи до 500 тисяч відповідно на старт або розвиток бізнесу. Умови програми також передбачають створення нових робочих місць.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя"

Програма передбачає надання пільгових кредитів для військовослужбовців та силовиків, медичних педагогічних та науково-педагогічних працівників під 3% річних. Для інших громадян, які не мають власного житла, або потребують покращання житлових умов – під 7%.

Ця програма виконує не лише соціальну функцію, але і стимулює розвиток будівництва, виробництва будівельних матеріалів та супутніх галузей.