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Гетманцев отметил необходимость изменений в программе "Зроблено в Україні" для более быстрого восстановления экономики
Министерство экономики должно существенно пересмотреть свою имиджевую инициативу "Зроблено в Україні", поскольку стране крайне необходимо ускоренное восстановление ключевых секторов, а не их замедление.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Основные цифры
Госстат обнародовал итоги работы трех из четырех основных сфер реального сектора экономики за 2024 год.
- Транспорт: Перевозка грузов увеличилась на 7,8%, пассажиров – на 6,8%, грузооборот – на 13,0%, пассажирооборот – на 10,1%. В 2023 году эти показатели составляли +3,4%, +27,3%, –2,0%, +26,5% соответственно. То есть, в грузовом сегменте ситуация улучшилась, а вот в пассажирском наблюдается замедление.
- Строительство: Объемы выросли на 15,5% (в 2023 году – на 25,0%).
- Производство увеличилось на 3,6% (в 2023 году – на 6,8 %).
Ранее Гетманцев заявлял, что разрекламированный проект "Национальный кэшбек" постепенно "выдыхается". Государственная программа нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа.
О программе
Государственная политика "Зроблено в Україні", начатая президентом Украины, направлена на привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары. Ведь поддержка производителей – это увеличение производства, стабильная экономика, новые рабочие места, деньги в бюджет и поддержка ВСУ.
Политика "Зроблено в Україні" включает в себя следующие инструменты поддержки бизнеса:
- Программа " Доступные кредиты 5-7-9%"
В настоящее время фокус программы сконцентрирован на инвестиционных целях. Кроме того, она позволяет бизнесу и населению восстанавливать собственные энергетические возможности. В частности, бизнес может за ее счет приобрести и установить электрогенерационные установки на газ. Сумма льготного кредита – до 150 млн гривен, срок кредитования – до 10 лет.
Также действует программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК. Сумма такого кредита может составлять до 5 млн грн. сроком до 5 лет под 7% годовых.
- Программа компенсаций аграриям за покупку техники и оборудования украинского производства
Государство через уполномоченные банки компенсирует аграриям, покупающим технику и оборудование украинского производства до 25% их стоимости. При этом локализация производства такой техники или оборудования не должна превышать 60%.
- Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) за покупку энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства
Покупатели, приобретя энергетическую, строительную, колесную технику и специальное оборудование украинского производства через уполномоченные банки, могут получить от государства компенсацию 15% от стоимости без НДС. Производители с уровнем локализации не менее 40% подают заявки в Минэкономики для включения их продукции в соответствующий перечень.
- Грантовая программа на развитие перерабатывающих предприятий
Для перерабатывающих предприятий государство предоставляет гранты на сумму до 8 млн грн. в размере до 50% стоимости проекта по развитию переработки, а для предприятий освобожденных территорий или производителей дронов — до 80%.
- Грантовая программа "Власна справа"
В рамках этой программы предприниматели могут получить гранты на открытие или развитие собственного дела при создании новых рабочих мест. Средства могут быть использованы, в частности, на приобретение оборудования, закупку сырья, аренду помещения и т.п.
- Программа грантов для ветеранов и ветеранок, их жен и мужей
Ветераны и ветеранки, их жены или мужья могут получить грант до 1 млн. грн. или до 500 тысяч соответственно на старт или развитие бизнеса. Условия программы также предполагают создание новых рабочих мест.
Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя"
Программа предусматривает предоставление льготных кредитов для военнослужащих и силовиков, медицинских педагогических и научно педагогических работников под 3% годовых. Для других граждан, не имеющих собственного жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий – под 7%.
Эта программа выполняет не только социальную функцию, но и стимулирует развитие строительства, производства строительных материалов и сопутствующих отраслей.