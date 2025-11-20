GORO Development за 9 місяців залучило понад 100 приватних інвесторів. Хто формує цю закриту спільноту?

Компанія GORO Development з OKKO Group, що реалізує масштабний проєкт GORO Mountain Resort у Львівських Карпатах, оголосила про залучення понад 100 приватних інвесторів за дев'ять місяців.

"Такий інтерес демонструє формування нової хвилі на ринку прибуткової нерухомості, коли приватний капітал прагне долучатись до сталих і змістовних проєктів із довгостроковою цінністю", – йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

За масштабом інвестицій, обсягом робіт і філософією розвитку гірських територій проєкт уже називають найамбітнішим девелоперським проєктом у Східній Європі, в якому OKKO Group виступає головним інвестором, власником і майстер-девелопером курорту.

У пресслужбі зазначають, що компанія відкрила можливість приватним інвесторам вкладати кошти в готельну прибуткову нерухомість курорту і ставати її співвласниками, а також дала шанс для українського капіталу увійти в міжнародний формат бізнесу, який відповідає світовим стандартам девелопменту, сервісу та управління.

С творення власного закритого клубу

Логічним продовженням цього процесу стало створення власного закритого клубу – GORO Invest Club, який об’єднав людей схожим підприємницьким мисленням та баченням щодо розвитку країни. Це власники бізнесу або ті, хто представляє бізнес як томпенеджери. Взаємодія в межах GORO Invest Club сприяє створенню між ними колаборацій, партнерств та нових бізнесів. Сам курорт, як масштабний проєкт, що постійно розвивається, також потребує нових продуктів і сервісів. Для членів клубу це можливість зростати разом з курортом, інтегруючи власний бізнес у його розвиток або створюючи спільну пропозицію разом з іншими учасниками.

Серед додаткових переваг членства – безпосередній діалог із менеджментом компанії, ранній доступ до нових проєктів, ексклюзивні умови інвестування, експертна підтримка, участь у закритих подіях, презентаціях і спільних поїздках.

У майбутньому передбачено також програму лояльності на сервіси та атракції курорту на постійній основі.

1 жовтня 2025 року відбулася перша зустріч членів клубу інвесторів з ключовими особами компанії.

Хто формує спільноту GORO Invest Club?

Інвестори GORO – це представники 22 різних сфер діяльності, які переважно живуть у Києві (35%) та Львові (36%). Ще 24% мешкають у 14 інших містах України, а 4% – українська діаспора за кордоном.

Спільнота GORO Invest Cub – географія. Інфографіка: GORO Development

Лідером за кількістю учасників є сектор IT та телекомунікацій (19%), далі йдуть будівництво й нерухомість (14%), аграрний сектор (9%), фінанси та інвестиції (9%).

Спільнота GORO Invest Cub – сфери діяльності. Інфографіка: GORO Development

Учасники клубу представляють кілька поколінь – наймолодшому інвестору 26 років, найстаршому – 75. Половина всієї спільноти – це люди віком 40–49 років, ще 28 інвесторів – молодші 30-ти. Жінок - 48%, чоловіків, відповідно, 52%.

Спільнота GORO Invest Cub – соціально-демографічні характеристики. Інфографіка: GORO Development

В пресслужбі зазначають, що 90% учасників інвестують не з метою перепродажу , і таке ставлення відображає глибшу зміну в культурі володіння: в Україні формується традиція довгострокового інвестування й створення спадщини. Історично українці були позбавлені можливості накопичувати та зберігати родинні активи – покоління втрачали династійні цінності, а нерухомість останніх десятиліть, від радянських типових будівель до новобудов, не мають потенціалу довготривалої вартості.

"Сьогодні, з появою таких проєктів, як GORO Mountain Resort, з’являється можливість володіти нерухомістю, що має не лише прибутковість, а й глибокий сенс – як фінансовий, так і культурний", – йдеться в повідомленні.

Обмежена пропозиція як чинник зростання цінності

Динаміка збільшення попиту на прибуткову готельну нерухомість GORO. Інфографіка: GORO Development

За дев’ять місяців 100 інвесторів придбали 170 лотів – у середньому 1,7 лота на одного учасника. Це високий показник враховуючи, що усі вони увійшли в проєкт на стадії котловану. За прогнозами, коефіцієнт буде зростати далі і невдовзі сягне рівня трьох лотів на одного інвестора, додають в компанії

Чому попит росте?

По-перше, загальна кількість готелів і номерів визначена майстер-планом.

По-друге, кожен завершений об’єкт підсилює довіру до проєкту і знижує бар’єри для входу на ранніх стадіях. Інвестори, які спостерігали, розуміють передбачуваність, рівень реалізації і приходять активніше.

По-третє, виникає внутрішня динаміка: частина чинних інвесторів буде реінвестувати прибутки під час закритих пресейлів в рамках GORO Invest Club у будівництво наступних готелів.

Зараз реалізуються перші три готелі курорту - ONDE. Всі вони одночасно здадуться в експлуатацію – у другому кварталі 2028 року.

Перша черга курорту – тематичні готелі ONDE. Фото: GORO Development

ONDE Active – тематичний готель для активного відпочинку на 197 номерів із ритейл-галереєю, кінотеатром, боулінгом, rooftop-рестораном із фаєрплейсами, пабом із живою музикою, скеледромом. Продаж відкрито з березня 2025 року, більшість номерів вже продано.

ONDE Business – готель на 116 номерів, створений під зростаючий попит на діловий туризм у Карпатах. Це функціональний простір із конференц-залами, переговорними кімнатами, коворкінг-зонами, терасами для конференцій, ділових зустрічей і нетворкінгу в гірському середовищі. Формат workation, що дедалі стає все більш популярним, дозволяє гостям поєднувати дистанційну роботу з відпочинком на природі. Пресейл інвестиційних лотів стартував 1 жовтня 2025 року в рамках GORO Invest Club для членів спільноти. Зараз доступні лоти є у вільному продажу.

ONDE Chill – простір для відновлення на 113 номерів, зі SPA-зоною на 2000 м², 40-метровим infinity-басейном, фітнес- і йога-залами.

Наскрізна концепція All-in access дозволяє проживати в одному готелі та вільно користуватись сервісами інших двох, пересуваючись спеціальними переходами, не покидаючи приміщення.

Номерний фонд готелів ONDE, як і інших готелів майбутнього курорту, відрізнятиметься дизайном і меблями без повторів. В інтер’єрах не використовуються імітаційні матеріали: камінь, дерево та інші природні елементи декору – натуральні.

Усі готелі GORO розташовані на першій лінії гір, з можливістю ski-in/ski-out (людина може буквально виїхати на лижах з готелю прямо на трасу – ski-out і повернутися на лижах назад до готелю, не знімаючи лиж – ski-in), у пішій (до 150 м) доступності від трас, витягів, канатної дороги та іншої курортної інфраструктури.

Кожна будівля органічно вписана у природний рельєф, має обмеження висоти забудови до 30 м і низьку щільність. 95% номерів курорту – видові, завдяки каскадній архітектурі та гармонійній інтеграції у ландшафт.

Додатковим чинником стабільної дохідності є цілорічна заповненість. GORO Development створює всесезонний курорт міжнародного формату з цілісною концепцією відпочинку. Упродовж року він пропонує найширшу палітру вражень і сервісів: байк-траси і прогулянкові маршрути, wellness і SPA-простори, роботу та відпочинок з видом на гори, лижі, трекінг, скелердроми та багато іншого. Такий формат забезпечує стабільний потік гостей незалежно від сезону, погоди чи сценарію — від активного сімейного відпочинку до спокійного відновлення, від подорожей компанією до творчої їзоляції.

