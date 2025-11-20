Запланована подія 2

GORO Development за 9 місяців залучило понад 100 приватних інвесторів. Хто формує цю закриту спільноту?

Перша черга курорту / Фото: GORO Development
Перша черга курорту / Фото: GORO Development

Компанія GORO Development з OKKO Group, що реалізує масштабний проєкт GORO Mountain Resort у Львівських Карпатах, оголосила про залучення понад 100 приватних інвесторів за дев'ять місяців.

"Такий інтерес демонструє формування нової хвилі на ринку прибуткової нерухомості, коли приватний капітал прагне долучатись до сталих і змістовних проєктів із довгостроковою цінністю", – йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

За масштабом інвестицій, обсягом робіт і філософією розвитку гірських територій проєкт уже називають найамбітнішим девелоперським проєктом у Східній Європі, в якому OKKO Group виступає головним інвестором, власником і майстер-девелопером курорту.

У пресслужбі зазначають, що компанія відкрила можливість приватним інвесторам вкладати кошти в готельну прибуткову нерухомість курорту і ставати її співвласниками, а також дала шанс для українського капіталу увійти в міжнародний формат бізнесу, який відповідає світовим стандартам девелопменту, сервісу та управління.

Створення власного закритого клубу

Логічним продовженням цього процесу стало створення власного закритого клубу  GORO Invest Club, який об’єднав людей схожим підприємницьким мисленням та баченням щодо розвитку країни. Це власники бізнесу або ті, хто представляє бізнес як томпенеджери. Взаємодія в межах GORO Invest Club сприяє створенню між ними колаборацій, партнерств та нових бізнесів. Сам курорт, як масштабний проєкт, що постійно розвивається, також потребує нових продуктів і сервісів. Для членів клубу це можливість зростати разом з курортом, інтегруючи власний бізнес у його розвиток або створюючи спільну пропозицію разом з іншими учасниками.

Серед додаткових переваг членства безпосередній діалог із менеджментом компанії, ранній доступ до нових проєктів, ексклюзивні умови інвестування, експертна підтримка, участь у закритих подіях, презентаціях і спільних поїздках.

У майбутньому передбачено також програму лояльності на сервіси та атракції курорту на постійній основі.

1 жовтня 2025 року відбулася перша зустріч членів клубу інвесторів з ключовими особами компанії.

Хто формує спільноту GORO Invest Club?

Інвестори GORO це представники 22 різних сфер діяльності, які переважно живуть у Києві (35%) та Львові (36%). Ще 24% мешкають у 14 інших містах України, а 4% – українська діаспора за кордоном.

Спільнота GORO Invest Cub – географія. Інфографіка: GORO Development
Спільнота GORO Invest Cub – географія. Інфографіка: GORO Development

Лідером за кількістю учасників є сектор IT та телекомунікацій (19%), далі йдуть будівництво й нерухомість (14%), аграрний сектор (9%), фінанси та інвестиції (9%).

Спільнота GORO Invest Cub – сфери діяльності. Інфографіка: GORO Development
Спільнота GORO Invest Cub – сфери діяльності. Інфографіка: GORO Development

Учасники клубу представляють кілька поколінь – наймолодшому інвестору 26 років, найстаршому – 75. Половина всієї спільноти – це люди віком 40–49 років, ще 28 інвесторів – молодші 30-ти. Жінок - 48%, чоловіків, відповідно, 52%.

Спільнота GORO Invest Cub – соціально-демографічні характеристики. Інфографіка: GORO Development
Спільнота GORO Invest Cub – соціально-демографічні характеристики. Інфографіка: GORO Development

В пресслужбі зазначають, що 90% учасників інвестують не з метою перепродажу , і таке ставлення відображає глибшу зміну в культурі володіння: в Україні формується традиція довгострокового інвестування й створення спадщини. Історично українці були позбавлені можливості накопичувати та зберігати родинні активи покоління втрачали династійні цінності, а нерухомість останніх десятиліть,  від радянських типових будівель до новобудов, не мають потенціалу довготривалої вартості.

"Сьогодні, з появою таких проєктів, як GORO Mountain Resort, з’являється можливість володіти нерухомістю, що має не лише прибутковість, а й глибокий сенс як фінансовий, так і культурний", – йдеться в повідомленні.

Обмежена пропозиція як чинник зростання цінності

Динаміка збільшення попиту на прибуткову готельну нерухомість GORO. Інфографіка: GORO Development
Динаміка збільшення попиту на прибуткову готельну нерухомість GORO. Інфографіка: GORO Development

За дев’ять місяців 100 інвесторів придбали 170 лотів – у середньому 1,7 лота на одного учасника. Це високий показник враховуючи, що усі вони увійшли в проєкт на стадії котловану. За прогнозами, коефіцієнт буде зростати далі і  невдовзі сягне рівня трьох лотів на одного інвестора, додають в компанії

Чому попит росте?

По-перше, загальна кількість готелів і номерів визначена майстер-планом.

По-друге,  кожен завершений об’єкт підсилює довіру до проєкту і знижує бар’єри для входу на ранніх стадіях. Інвестори, які спостерігали, розуміють передбачуваність, рівень реалізації і приходять активніше.

По-третє, виникає внутрішня динаміка: частина чинних інвесторів буде реінвестувати прибутки під час закритих пресейлів в рамках GORO Invest Club  у будівництво наступних готелів.

Зараз реалізуються перші три готелі курорту - ONDE. Всі вони одночасно здадуться в експлуатацію – у другому кварталі 2028 року.

Перша черга курорту – тематичні готелі ONDE. Фото: GORO Development
Перша черга курорту – тематичні готелі ONDE. Фото: GORO Development 

ONDE Active тематичний готель для активного відпочинку на 197 номерів із ритейл-галереєю, кінотеатром, боулінгом, rooftop-рестораном із фаєрплейсами, пабом із живою музикою, скеледромом. Продаж відкрито з березня 2025 року, більшість номерів вже продано.

ONDE Business – готель на 116 номерів, створений під зростаючий попит на діловий туризм у Карпатах. Це функціональний простір із конференц-залами, переговорними кімнатами, коворкінг-зонами, терасами для конференцій, ділових зустрічей і нетворкінгу в гірському середовищі. Формат workation, що дедалі стає все більш популярним, дозволяє гостям поєднувати дистанційну роботу з відпочинком на природі. Пресейл інвестиційних лотів стартував  1 жовтня 2025 року в рамках GORO Invest Club для членів спільноти. Зараз доступні лоти є у вільному продажу.

ONDE Chill – простір для відновлення на 113 номерів, зі SPA-зоною на 2000 м², 40-метровим infinity-басейном, фітнес- і йога-залами.

Наскрізна концепція All-in access дозволяє проживати в одному готелі та вільно користуватись сервісами інших двох, пересуваючись спеціальними переходами, не покидаючи приміщення.

Номерний фонд готелів ONDE, як і інших готелів майбутнього курорту, відрізнятиметься дизайном і меблями без повторів. В інтер’єрах не використовуються імітаційні матеріали: камінь, дерево та інші природні елементи декору натуральні.

Усі готелі GORO розташовані на першій лінії гір, з можливістю ski-in/ski-out (людина може буквально виїхати на лижах з готелю прямо на трасу – ski-out і повернутися на лижах назад до готелю, не знімаючи лиж – ski-in), у пішій (до 150 м) доступності від трас, витягів, канатної дороги та іншої курортної інфраструктури.

Кожна будівля органічно вписана у природний рельєф, має обмеження висоти забудови до 30 м і низьку щільність. 95% номерів курорту – видові, завдяки каскадній архітектурі та гармонійній інтеграції у ландшафт.

Додатковим чинником стабільної дохідності є цілорічна заповненість. GORO Development створює всесезонний курорт міжнародного формату з цілісною концепцією відпочинку. Упродовж року він пропонує найширшу палітру вражень і сервісів: байк-траси і прогулянкові маршрути, wellness і SPA-простори, роботу та відпочинок з видом на гори, лижі, трекінг, скелердроми та багато іншого. Такий формат забезпечує стабільний потік гостей незалежно від сезону, погоди чи сценарію — від активного сімейного відпочинку до спокійного відновлення, від подорожей компанією до творчої їзоляції.

https://goro-development.com/

https://gororesort.com/