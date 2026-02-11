Львовский облсовет выделил почти 200 га земли для конкурента Буковеля: что известно о новом горнолыжном курорте

Львовский областной совет согласовал дальнейшую реализацию проекта строительства в Славской общине всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort с общим объемом инвестиций 140 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте Львовского облсовета.

Решение предусматривает разработку технической документации по изменению целевого назначения части земель с лесохозяйственного на рекреационное, а также разделение участков, находящихся в пользовании Славского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсильлес".

Это первый этап процедуры, позволяющий подготовить документы для дальнейшей передачи земель в аренду компаниям ООО "Рожанка Парк" и ООО "Славски".

Параметры земельных участков

Согласно плану, из лесного фонда планируют изъять в общей сложности 176 гектаров земли. Из них 83,8 га расположены на территории села Волосянка, а 92,3 га – в селе Верхняя Рожанка.

Как рассказал депутатам и. директора "Галсильлиса" Иван Пидгородецкий, площадь, передаваемая под строительство, составляет примерно 1,1% от всех лесных угодий, которыми пользуется предприятие в области.

Предварительные расчеты проекта предполагают, что вырубке подлежит не более 36% леса на переданных участках. Эти площади необходимы для устройства горнолыжных трасс и другой инфраструктуры. Изъятые участки останутся в собственности Львовского областного совета, но изменят свой статус на земле рекреационного назначения.

Финансовые обязательства инвестора

Инвесторы проекта GORO Mountain Resort планируют направить в развитие туристической инфраструктуры Карпат около 140 млн. евро. Поскольку реализация проекта предполагает вырубку части леса, компании обязаны компенсировать лесохозяйственные убытки в соответствии с действующим законодательством.

Для определения точного размера выплат будет создана специальная комиссия. По предварительным оценкам руководства "Галсильлиса", сумма компенсаций может составить около 300 млн. грн.

Государственная поддержка проекта

Проект GORO Mountain Resort предусматривает строительство всесезонного горного курорта с инвестициями в 140 млн. евро, который инвесторы начали еще осенью 2024 года. Проект получил государственную поддержку как инвестиционно значимый в рамках правительственной программы поддержки крупных инвестиций (так называемый закон "инвест-нянь").

Это дало инвесторам возможность получить:

компенсацию до 30% капитальных расходов через налоговые льготы, освобождение от пошлины на оборудование ,

содействие в вопросах инфраструктуры.

Что известно о новом горнолыжном курорте

Реализацией гостиничной недвижимости курорта занимается инвестиционно-девелоперская компания GORO Development, входящая в состав OKKO Group. Она отвечает за разработку архитектурных концепций, строительство, функциональное и рекреационное наполнение, а также привлечение инвестиций в гостиничный бизнес.

В феврале 2025 года сообщалось, что уже началось строительство первого гостиничного комплекса горного курорта GORO Mountain Resort во львовских Карпатах.

На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.

В рамках реализации инвестпроекта GORO Mountain Resort во Львовской области появится первая в Украине и самая длинная гондольная канатная дорога протяженностью 2,8 км, а также самая длинная в стране лыжная трасса – 3,8 км.

Первую очередь комплекса, охватывающего территорию 127 га, возводят вблизи села Волосянка - в 5 км от Славского. В настоящее время уже ведутся строительные работы над Welcome Centre и нижней станцией гондольной дороги.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в $1,5 млрд. Из этой суммы OKKO Group планирует инвестировать $500 млн из собственных и привлеченных средств, а остальные в $1 млрд — за счет других инвесторов .

Чем занимается ООО "Славски"

ООО "Славски" – украинская компания, зарегистрированная в 2020 году во Львове. За данным Опендатабота, основная деятельность предприятия связана с пассажирскими перевозками наземным транспортом. Кроме того, компания работает в сельском хозяйстве, строительстве, торговле топливом, управлении и аренде недвижимости, а также в сфере ресторанов и отдыха.

Компания принадлежит кипрской компании Goro Mountain Resort Limited, а конечными бенефициарами Василий Даниляк и Виталий Антонов. Уставный капитал предприятия составляет более 86 млн. гривен.

"Славски" реализует несколько направлений бизнеса одновременно, что позволяет компании совмещать производственные, коммерческие и инвестиционные проекты.