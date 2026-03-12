В Карпатах возле Буковеля планируют построить курортный поселок премиум-класса

В Закарпатье презентовали проект строительства альпийского поселка на высоте 895 м в Карпатах возле Буковеля. Ориентировочный объем инвестиций составляет около 200 млн. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Концепт альпийской деревни в Карпатах.

Чиновница рассказала, что на Закарпатье появится уникальный туристический объект в рамках проекта «Kryla Karpaty by EDEM» – экокурорта в Ясинянской территориальной общине. Его цель – дать гостям качественный отдых среди гор: комфортный и максимально приближенный к природе.

Проект предполагает развитие не просто традиционного гостиничного комплекса, а горного поселка с развитой инфраструктурой для туризма и досуга.

«По завершении строительства здесь будут не только апартаменты, шале и виллы со спа-зонами, но и супермаркет и кафе, рестораны разных концепций, банк и аптека, галерея и духовный центр всех конфессий, амфитеатр и даже собственная обсерватория», – рассказал Билецкий.

По его словам, к реализации проекта присоединяются известные спортсмены, артисты и писатели, а ориентировочный объем инвестиций составляет 200 млн. евро.

Кто строит

Как сообщает Zaxid.net, комплекс Kryla Karpaty появится в селе Лезещина Раховского района, откуда лежит один из туристических путей на Говерлу. Реализацией проекта занимается компания Edem Family.

Застройщик уже открыл продажу недвижимости в Kryla Karpaty by Edem. Стоимость коттеджей стартует от 15,6 млн грн, шале – от 35,7 млн грн, а вилл – от 50 млн грн. В первую очередь планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.

По информации Youcontrol, ООО «Эдем Фемили Груп» принадлежит львовянину Игорю Кривецкому. Среди подобных проектов бизнесмена – премиальный комплекс в Конча-Заспе и крупнейший в Украине комплекс Edem Resort Medical & Spa в селе Стрелки на Львовщине.

Напомним, Львовский областной совет согласовал дальнейшую реализацию проекта строительства в Славской общине всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort с общим объемом инвестиций 140 млн евро.