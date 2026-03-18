Акції компанії, чий ШІ для дронів пройшов випробування в Україні, злетіли на 1200%

Акції американської компаії Swarmer Inc., що спеціалізується на програмному забезпеченні для автономних роїв дронів, продемонстрували стрімке зростання після виходу на американський фондовий ринок. Технології компанії пройшли випробування в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За перші дві сесії вартість акцій компанії з Техасу збільшилася на понад 1200%. У середу котирування піднялися на 110% до позначки 65,04 долара, тоді як у вівторок зростання становило 520%.

Цей результат став найкращим показником для дебюту на ринку США за останній рік, поступившись лише минулорічному зльоту компанії Newsmax Inc.

Фінансові показники

Різке підвищення вартості акцій збільшило ринкову капіталізацію Swarmer Inc. майже до 800 мільйонів доларів. При цьому фінансові звіти компанії за 2025 рік демонструють низьку прибутковість.

Дохід за минулий рік склав лише 309 920 доларів, що на 6% менше порівняно з попереднім звітним періодом.

Такий розрив між реальними доходами та оцінкою вартості свідчить про високі очікування інвесторів від технологічного потенціалу підприємства.

Досвід використання технологій в Україні

Swarmer Inc. не займається виробництвом апаратного забезпечення, а фокусується на інтеграції штучного інтелекту для координації великих груп безпілотників. Платформа дозволяє розгортати автономні рої дронів, що діють як єдиний механізм.

Згідно з нормативною документацією, технологія вже пройшла випробування у реальних бойових умовах в Україні.

Починаючи з квітня 2024 року, програмне забезпечення компанії було залучене до виконання понад 100 000 місій на фронті.

Стрімкий успіх акцій Swarmer Inc. пов'язаний із глобальним трендом на цифровізацію оборонної промисловості. Інвестори виявляють значний інтерес до автономних систем та програмних рішень, що дозволяють ефективно керувати недорогими засобами ураження.

Перехід до сучасної війни з використанням ШІ-технологій стає ключовим чинником, який стимулює попит на активи компаній, що пропонують готові софтверні рішення для військових потреб.

