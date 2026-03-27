Як ChatGPT, Claude та Gemini "з’їдають" ринок чипів

Світовий бум штучного інтелекту призводить до дефіциту компонентів для серверів і стрімкого зростання цін на пам’ять. Уже наприкінці березня 2026 року вартість оперативної пам’яті може зрости на 90–95% квартал до кварталу, а проблеми з доступністю чипів триватимуть щонайменше до 2027–2028 років.

Про це заявив CTO GigaCloud Кирило Науменко, коментуючи ситуацію на ринку ІТ-інфраструктури, передає Delo.ua.

AI-бум створює дефіцит пам’яті

За словами Науменка, ключова причина різкого подорожчання — системний дефіцит компонентів, насамперед оперативної пам’яті, який напряму пов’язаний із вибуховим розвитком AI-інфраструктури.

Сучасні моделі штучного інтелекту — зокрема ChatGPT, Claude, Gemini та інші — потребують величезних обчислювальних ресурсів. Для їх роботи виробники відеокарт і серверів використовують спеціалізовані типи пам’яті, тому виробники чипів переорієнтовують частину виробничих потужностей саме на цей сегмент.

Йдеться передусім про пам’ять HBM (High Bandwidth Memory) — високошвидкісний тип пам’яті, який використовується в AI-прискорювачах і потужних дата-центрах. Через це пропозиція звичайної серверної пам’яті скорочується, тоді як попит продовжує зростати.

Основні світові виробники — Samsung Electronics, SK Hynix та Micron Technology — уже переорієнтовують виробничі лінії на більш маржинальні AI-компоненти.

Компоненти дорожчатимуть "хвилею"

Подорожчання не обмежиться оперативною пам’яттю. За словами експерта, ефект уже починає поширюватися на інші компоненти інфраструктури.

"Ми вже бачимо зростання цін на SSD-накопичувачі. Далі це може відобразитися на процесорних потужностях і інших компонентах серверів", — пояснює Науменко.

Ситуацію ускладнює те, що швидко наростити виробництво чипів практично неможливо. Будівництво нових фабрик або запуск додаткових виробничих ліній займає щонайменше рік або більше, адже технології виробництва надзвичайно складні.

При цьому виробники не поспішають масово інвестувати в нові заводи через ризик, що бум штучного інтелекту може виявитися циклічним.

Виробники вже розпродали чипи

Ознаки дефіциту на ринку стали помітними ще раніше. Наприкінці 2025 року Micron Technology заявила, що повністю розпродала обсяг чипів, який планує виробити у 2026 році.

У свою чергу, в Intel попереджають, що дисбаланс на ринку пам’яті може зберігатися до 2028 року, поки виробничі потужності не наздоженуть попит з боку AI-інфраструктури.

Фінансові ринки також реагують на дефіцит. Акції виробників пам’яті демонструють значно швидше зростання, ніж акції технологічних гігантів:

Western Digital — +448% за рік

Seagate Technology — +334%

Micron Technology — +299%

Для порівняння, акції Nvidia за цей час зросли приблизно на 42%, а Amazon — лише на 10%.

Що це означає для українського бізнесу

За словами Науменка, подорожчання інфраструктури відчують і українські компанії, адже вони купують обладнання у тих самих глобальних виробників.

Компаніям, які планують оновлення серверів або дата-центрів, варто вже зараз перевірити бюджети на ІТ-інфраструктуру.

"Якщо ви купуєте власне "залізо", готуйтеся переглядати бюджети. Може виявитися, що ціна зросла втричі, а паралельно незрозуміло, коли ви взагалі зможете отримати потрібне обладнання", — пояснює експерт.

Компанії, що працюють у "хмарі", опиняються у вигіднішому становищі. Хоча вартість хмарних сервісів теж може зростати, модель передбачає регулярні операційні витрати (OPEX, від англ. operating expenses) замість великих одноразових вкладень у власне обладнання — капітальні витрати (CAPEX, від англ. capital expenditures).

Таким чином, компанії сплачують поступово за ресурси "хмари", що дозволяє точніше планувати бюджет і зменшує ризики, пов’язані з дефіцитом чипів та зростанням цін на сервери.

Дефіцит відчують навіть користувачі

Експерти прогнозують, що подорожчання компонентів може вплинути не лише на дата-центри, а й на споживчу електроніку — ноутбуки, смартфони та ігрові консолі.

Тому, за словами Науменка, 2026 рік стане періодом дорогого ІТ-заліза, а компаніям, які планують модернізацію інфраструктури, варто переглянути бюджети вже зараз, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

